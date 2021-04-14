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تأجيل بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف إلى أكتوبر 2020

مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

أعلن القائمون على بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف للمرة الثانية، تأجيل فعالياتها إلى 8 أكتوبر القادم، بالتنسيق بين شركة "جولف السعودية" الجهة المالكة والمروّجة للبطولة والجولة الأوروبية لجولف السيدات LET التي تندرج البطولة تحت مظلتها بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي من المقرر أن تقام مجرياتها على أرض ملعب نادي الجولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان، أن البطولة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ستقام بمشيئة الله تعالى في موعدها الجديد، مشيراً إلى أن العمل قائم في الوقت الحاضر مع الهيئات الصحية المحلية والإقليمية، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، آملين بأن تتحسن الظروف بالشكل المطلوب كي تستضيف المملكة هذا الحدث التاريخي في الموعد المرصود له بعد ستة أشهر من الآن، مقدماً شكره للرعاة والشركاء واللاعبين الذين أبدوا جميعاً التزاماً راسخاً بالفعالية في ظل الحالة غير المسبوقة التي يعيشها العالم، مؤكداً أن دعمهم المستمر هو الذي أمدّنا بالمرونة المطلوبة لتأجيل هذا الحدث.

ومن جانبهم، أكّد القائمون على الجولة الأوروبية لجولف السيدات التزامهم بزيارة المملكة ومواصلة التعاون معها عن كثب للتعامل مع أحدث التطورات، مشدّدين على أهمية استمرار العمل المشترك مع جولف السعودية لضمان انعقاد البطولة بما يرقى لمستوى التوقعات.

وأبانت الرئيسة التنفيذية للجولة الأوروبية لجولف السيدات ألكساندرا أرماس، أن تأجيل موعد استضافة البطولة قرار صعب دون شك، بعد أن كان من المفترض أن تقام خلال شهر مارس المنصرم، ولكننا ننظر بعين ملؤها التقدير والاحترام إلى إصرار جولف السعودية على تخطي التحديات الراهنة وإقامة البطولة رغم كل الصعاب، مقدمة جزيل الشكر إلى كل الأطراف المساهمة والمعنية بالحدث على ما يبدونه من دعم مذهل للبطولة التي ستكون من أهم الإضافات للعبة الجولف على المستوي العالمي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تأجيل بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف إلى أكتوبر 2020
سبق

أعلن القائمون على بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف للمرة الثانية، تأجيل فعالياتها إلى 8 أكتوبر القادم، بالتنسيق بين شركة "جولف السعودية" الجهة المالكة والمروّجة للبطولة والجولة الأوروبية لجولف السيدات LET التي تندرج البطولة تحت مظلتها بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي من المقرر أن تقام مجرياتها على أرض ملعب نادي الجولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان، أن البطولة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ستقام بمشيئة الله تعالى في موعدها الجديد، مشيراً إلى أن العمل قائم في الوقت الحاضر مع الهيئات الصحية المحلية والإقليمية، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، آملين بأن تتحسن الظروف بالشكل المطلوب كي تستضيف المملكة هذا الحدث التاريخي في الموعد المرصود له بعد ستة أشهر من الآن، مقدماً شكره للرعاة والشركاء واللاعبين الذين أبدوا جميعاً التزاماً راسخاً بالفعالية في ظل الحالة غير المسبوقة التي يعيشها العالم، مؤكداً أن دعمهم المستمر هو الذي أمدّنا بالمرونة المطلوبة لتأجيل هذا الحدث.

ومن جانبهم، أكّد القائمون على الجولة الأوروبية لجولف السيدات التزامهم بزيارة المملكة ومواصلة التعاون معها عن كثب للتعامل مع أحدث التطورات، مشدّدين على أهمية استمرار العمل المشترك مع جولف السعودية لضمان انعقاد البطولة بما يرقى لمستوى التوقعات.

وأبانت الرئيسة التنفيذية للجولة الأوروبية لجولف السيدات ألكساندرا أرماس، أن تأجيل موعد استضافة البطولة قرار صعب دون شك، بعد أن كان من المفترض أن تقام خلال شهر مارس المنصرم، ولكننا ننظر بعين ملؤها التقدير والاحترام إلى إصرار جولف السعودية على تخطي التحديات الراهنة وإقامة البطولة رغم كل الصعاب، مقدمة جزيل الشكر إلى كل الأطراف المساهمة والمعنية بالحدث على ما يبدونه من دعم مذهل للبطولة التي ستكون من أهم الإضافات للعبة الجولف على المستوي العالمي.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
05:32 PM

تأجيل بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف إلى أكتوبر 2020

مقدمة من صندوق الاستثمارات العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلن القائمون على بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف للمرة الثانية، تأجيل فعالياتها إلى 8 أكتوبر القادم، بالتنسيق بين شركة "جولف السعودية" الجهة المالكة والمروّجة للبطولة والجولة الأوروبية لجولف السيدات LET التي تندرج البطولة تحت مظلتها بسبب فيروس "كورونا" المستجد، والتي من المقرر أن تقام مجرياتها على أرض ملعب نادي الجولف "رويال غرينز" بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للجولف رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ياسر بن عثمان الرميان، أن البطولة المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ستقام بمشيئة الله تعالى في موعدها الجديد، مشيراً إلى أن العمل قائم في الوقت الحاضر مع الهيئات الصحية المحلية والإقليمية، على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، آملين بأن تتحسن الظروف بالشكل المطلوب كي تستضيف المملكة هذا الحدث التاريخي في الموعد المرصود له بعد ستة أشهر من الآن، مقدماً شكره للرعاة والشركاء واللاعبين الذين أبدوا جميعاً التزاماً راسخاً بالفعالية في ظل الحالة غير المسبوقة التي يعيشها العالم، مؤكداً أن دعمهم المستمر هو الذي أمدّنا بالمرونة المطلوبة لتأجيل هذا الحدث.

ومن جانبهم، أكّد القائمون على الجولة الأوروبية لجولف السيدات التزامهم بزيارة المملكة ومواصلة التعاون معها عن كثب للتعامل مع أحدث التطورات، مشدّدين على أهمية استمرار العمل المشترك مع جولف السعودية لضمان انعقاد البطولة بما يرقى لمستوى التوقعات.

وأبانت الرئيسة التنفيذية للجولة الأوروبية لجولف السيدات ألكساندرا أرماس، أن تأجيل موعد استضافة البطولة قرار صعب دون شك، بعد أن كان من المفترض أن تقام خلال شهر مارس المنصرم، ولكننا ننظر بعين ملؤها التقدير والاحترام إلى إصرار جولف السعودية على تخطي التحديات الراهنة وإقامة البطولة رغم كل الصعاب، مقدمة جزيل الشكر إلى كل الأطراف المساهمة والمعنية بالحدث على ما يبدونه من دعم مذهل للبطولة التي ستكون من أهم الإضافات للعبة الجولف على المستوي العالمي.

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