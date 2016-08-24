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"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

متحدث الخارجية: جميع الطائرات عادت من كابول بسلام

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، صحة المعلومات التي تحدثت عن اختطاف الطائرة الأوكرانية في كابل بأفغانستان.

وقال أوليغ نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي مكان آخر.. المعلومات حول الطائرة المخطوفة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية": "جميع الطائرات التي استخدمتها كييف لإجلاء رعاياها من أفغانستان عادت بسلام إلى أوكرانيا".

وشرح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية يفغيني ينين التي نقلتها وسائل إعلام من بينها الروسية، بإيضاحه "مستوى الصعوبات غير المسبوق التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. يجب أن نفهم أن الوضع في مطار كابل يقترب من الفوضى، وكثير من الناس يحاولون اغتنام بعض الفرص لمغادرة البلاد".

وجاء النفي الأوكراني، بعد ما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية، إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختُطفت من قِبَل مجهولين.

وأوضح "ينين": "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا.. ويوم الثلاثاء توجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلًا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار "ينين" إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان
سبق

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، صحة المعلومات التي تحدثت عن اختطاف الطائرة الأوكرانية في كابل بأفغانستان.

وقال أوليغ نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي مكان آخر.. المعلومات حول الطائرة المخطوفة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية": "جميع الطائرات التي استخدمتها كييف لإجلاء رعاياها من أفغانستان عادت بسلام إلى أوكرانيا".

وشرح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية يفغيني ينين التي نقلتها وسائل إعلام من بينها الروسية، بإيضاحه "مستوى الصعوبات غير المسبوق التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. يجب أن نفهم أن الوضع في مطار كابل يقترب من الفوضى، وكثير من الناس يحاولون اغتنام بعض الفرص لمغادرة البلاد".

وجاء النفي الأوكراني، بعد ما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية، إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختُطفت من قِبَل مجهولين.

وأوضح "ينين": "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا.. ويوم الثلاثاء توجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلًا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار "ينين" إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
12:57 PM

"أوكرانيا" تنفي اختطاف طائرة إجلاء رعاياها من أفغانستان

متحدث الخارجية: جميع الطائرات عادت من كابول بسلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء، صحة المعلومات التي تحدثت عن اختطاف الطائرة الأوكرانية في كابل بأفغانستان.

وقال أوليغ نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الأوكرانية: "لا توجد طائرات أوكرانية مختطفة في كابل أو أي مكان آخر.. المعلومات حول الطائرة المخطوفة التي تتداولها بعض وسائل الإعلام لا تتوافق مع الواقع".

وأضاف، وفق "سكاي نيوز عربية": "جميع الطائرات التي استخدمتها كييف لإجلاء رعاياها من أفغانستان عادت بسلام إلى أوكرانيا".

وشرح المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية تصريحات نائب وزير الخارجية يفغيني ينين التي نقلتها وسائل إعلام من بينها الروسية، بإيضاحه "مستوى الصعوبات غير المسبوق التي كان على الدبلوماسيين مواجهتها من أجل إخراج الأوكرانيين. يجب أن نفهم أن الوضع في مطار كابل يقترب من الفوضى، وكثير من الناس يحاولون اغتنام بعض الفرص لمغادرة البلاد".

وجاء النفي الأوكراني، بعد ما أفادت وسائل إعلام روسية، الثلاثاء، بخطف مجهولين لطائرة أوكرانية مخصصة للإجلاء من أفغانستان.

وأشارت وسائل الإعلام الروسية، إلى أن مختطفي الطائرة يتجهون إلى إيران.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، تأكيد نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، الذي قال إن طائرة أوكرانية كان من المفترض أن تنقل أوكرانيين من أفغانستان، اختُطفت من قِبَل مجهولين.

وأوضح "ينين": "استولى أشخاص مجهولون على طائرتنا.. ويوم الثلاثاء توجهت إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة بدلًا من إجلاء الأوكرانيين".

وأضاف المسؤول الأوكراني: "محاولاتنا الثلاث التالية لإجلاء مواطنينا لم تنجح أيضًا، لأن ركابنا لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار".

وأشار "ينين" إلى أن السلك الدبلوماسي بأكمله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي لحل مشكلة الطائرة.

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