النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

علماء بـ"أكسفورد" ينجحون في اختبار لقاح لـ"كورونا"

تجريبه على 6 آلاف شخص خلال مايو المقبل

ذكرت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن معهد جينر في جامعة أكسفورد نجح في اختباراته السريرية المخبرية على لقاح لفيروس كورونا الجديد، وستختبر فعاليته على جسم الإنسان على 6000 شخص مع نهاية مايو (أيار) المقبل، ما يعد "قفزة كبيرة" في السباق إلى اللقاح المنتظر على حد وصف الصحيفة.

ويأمل العلماء في معهد جينر أن تكشف النتائج ليس فقط أن اللقاح آمن، بل يسعون إلى معرفة مدى فعاليته في محاربة "كورونا"، وهو ما سيعطيهم الضوء الأخضر لبدء إنتاج وتوفير الجرعات الأولى منه مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وبين العلماء أن مليون جرعة من اللقاح المحتمل، يجري تصنيعها لتكون متاحة في سبتمبر المقبل عبر 3 من شركاء التصنيع في بريطانيا واثنان في أوروبا وواحد في الهند والآخر في الصين.

على الصعيد نفسه، اختبر علماء في مختبر روكي ماونتن في مونتانا، جرعات من اللقاح الذي طوره المعهد التابع لأكسفورد على ستة قرود من فصيلة "ريسوس المكاك"، التي عرضت بعد ذلك لفيروس كورونا، وخلال 28 يومًا كان جميعهم بخير.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
علماء بـ"أكسفورد" ينجحون في اختبار لقاح لـ"كورونا"
سبق

ذكرت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن معهد جينر في جامعة أكسفورد نجح في اختباراته السريرية المخبرية على لقاح لفيروس كورونا الجديد، وستختبر فعاليته على جسم الإنسان على 6000 شخص مع نهاية مايو (أيار) المقبل، ما يعد "قفزة كبيرة" في السباق إلى اللقاح المنتظر على حد وصف الصحيفة.

ويأمل العلماء في معهد جينر أن تكشف النتائج ليس فقط أن اللقاح آمن، بل يسعون إلى معرفة مدى فعاليته في محاربة "كورونا"، وهو ما سيعطيهم الضوء الأخضر لبدء إنتاج وتوفير الجرعات الأولى منه مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وبين العلماء أن مليون جرعة من اللقاح المحتمل، يجري تصنيعها لتكون متاحة في سبتمبر المقبل عبر 3 من شركاء التصنيع في بريطانيا واثنان في أوروبا وواحد في الهند والآخر في الصين.

على الصعيد نفسه، اختبر علماء في مختبر روكي ماونتن في مونتانا، جرعات من اللقاح الذي طوره المعهد التابع لأكسفورد على ستة قرود من فصيلة "ريسوس المكاك"، التي عرضت بعد ذلك لفيروس كورونا، وخلال 28 يومًا كان جميعهم بخير.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
04:58 PM

علماء بـ"أكسفورد" ينجحون في اختبار لقاح لـ"كورونا"

تجريبه على 6 آلاف شخص خلال مايو المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
7,907

ذكرت "نيويورك تايمز" الأمريكية أن معهد جينر في جامعة أكسفورد نجح في اختباراته السريرية المخبرية على لقاح لفيروس كورونا الجديد، وستختبر فعاليته على جسم الإنسان على 6000 شخص مع نهاية مايو (أيار) المقبل، ما يعد "قفزة كبيرة" في السباق إلى اللقاح المنتظر على حد وصف الصحيفة.

ويأمل العلماء في معهد جينر أن تكشف النتائج ليس فقط أن اللقاح آمن، بل يسعون إلى معرفة مدى فعاليته في محاربة "كورونا"، وهو ما سيعطيهم الضوء الأخضر لبدء إنتاج وتوفير الجرعات الأولى منه مع بداية الربع الثالث من العام الحالي، وفقاً لما أوردت "الحرة" اليوم (الثلاثاء).

وبين العلماء أن مليون جرعة من اللقاح المحتمل، يجري تصنيعها لتكون متاحة في سبتمبر المقبل عبر 3 من شركاء التصنيع في بريطانيا واثنان في أوروبا وواحد في الهند والآخر في الصين.

على الصعيد نفسه، اختبر علماء في مختبر روكي ماونتن في مونتانا، جرعات من اللقاح الذي طوره المعهد التابع لأكسفورد على ستة قرود من فصيلة "ريسوس المكاك"، التي عرضت بعد ذلك لفيروس كورونا، وخلال 28 يومًا كان جميعهم بخير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,634
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,283
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,704
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,721

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة