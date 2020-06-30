ألمانيا: 498 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

عدد الضحايا ارتفع إلى 8973

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.

وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.