ألمانيا: 498 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.ألمانيا فيروس كورونا الجديد
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ألمانيا ارتفع بواقع 498 حالة إلى 194259.
وأضاف المعهد أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 12 إلى 8973.