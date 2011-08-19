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"البطي" يرعى حفل تدشين ثاني مشاريع "تراحم" بمبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

بهدف دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين وإلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع

دشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الثاني من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" انطلاقًا من رغبة اللجنة في دعم وتعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم في تحقيق متطلبات الحياة المستقرة.

حضر التدشين الأمين العام للجنة تركي البطي بمشاركة محمد الغامدي رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين، والدكتور أحمد المعيدي رئيس اللجنة الإعلامية، والمدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض أحمد اليحيا، وعدد من المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين ووسائل الإعلام.

وبارك البطي للمستفيد من المبادرة اختياره لهذا المشروع؛ متمنيًا له النجاح والانطلاقة الجادة والمتميزة في مشروعه، وأن يُحتذى به في برامج ومشروعات اللجنة المستقبلية، كما أكد كل من رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين والمدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض، تشجيعهم لمثل هذه المبادرات.

من جانبها أشارت مشاعل الدخيل رئيس القسم النسائي في "تراحم" إلى أن مبـادرة (بساعـدي أصنـع نجـاحـي) تأتـي ضمن حـزمـة مـن المبادرات في مجال المسارات التـنموية، والمتمثل في دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين بالخدمة من أجل إلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء مساهمين في دفع عجلة التنمية.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد المعيدي، أن هذه المبادرة هي ثاني المشاريع التي تُعنى بها اللجنة، وسيتبع ذلك تدشين مشاريع أخرى؛ متمنيًا للمرشحين في هذه المبادرات التوفيق في حياتهم العملية.

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"البطي" يرعى حفل تدشين ثاني مشاريع "تراحم" بمبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"
سبق

دشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الثاني من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" انطلاقًا من رغبة اللجنة في دعم وتعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم في تحقيق متطلبات الحياة المستقرة.

حضر التدشين الأمين العام للجنة تركي البطي بمشاركة محمد الغامدي رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين، والدكتور أحمد المعيدي رئيس اللجنة الإعلامية، والمدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض أحمد اليحيا، وعدد من المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين ووسائل الإعلام.

وبارك البطي للمستفيد من المبادرة اختياره لهذا المشروع؛ متمنيًا له النجاح والانطلاقة الجادة والمتميزة في مشروعه، وأن يُحتذى به في برامج ومشروعات اللجنة المستقبلية، كما أكد كل من رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين والمدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض، تشجيعهم لمثل هذه المبادرات.

من جانبها أشارت مشاعل الدخيل رئيس القسم النسائي في "تراحم" إلى أن مبـادرة (بساعـدي أصنـع نجـاحـي) تأتـي ضمن حـزمـة مـن المبادرات في مجال المسارات التـنموية، والمتمثل في دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين بالخدمة من أجل إلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء مساهمين في دفع عجلة التنمية.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد المعيدي، أن هذه المبادرة هي ثاني المشاريع التي تُعنى بها اللجنة، وسيتبع ذلك تدشين مشاريع أخرى؛ متمنيًا للمرشحين في هذه المبادرات التوفيق في حياتهم العملية.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
10:00 AM

"البطي" يرعى حفل تدشين ثاني مشاريع "تراحم" بمبادرة "بساعدي أصنع نجاحي"

بهدف دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين وإلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض "تراحم"، المشروع الثاني من مبادرة "بساعدي أصنع نجاحي" انطلاقًا من رغبة اللجنة في دعم وتعزيز جهودها الرامية إلى مساعدة السجناء المفرج عنهم وأسرهم في تحقيق متطلبات الحياة المستقرة.

حضر التدشين الأمين العام للجنة تركي البطي بمشاركة محمد الغامدي رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين، والدكتور أحمد المعيدي رئيس اللجنة الإعلامية، والمدير التنفيذي للجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض أحمد اليحيا، وعدد من المشاهير والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلاميين ووسائل الإعلام.

وبارك البطي للمستفيد من المبادرة اختياره لهذا المشروع؛ متمنيًا له النجاح والانطلاقة الجادة والمتميزة في مشروعه، وأن يُحتذى به في برامج ومشروعات اللجنة المستقبلية، كما أكد كل من رئيس قطاع الفروع وخدمات المستفيدين والمدير التنفيذي للجنة تراحم الرياض، تشجيعهم لمثل هذه المبادرات.

من جانبها أشارت مشاعل الدخيل رئيس القسم النسائي في "تراحم" إلى أن مبـادرة (بساعـدي أصنـع نجـاحـي) تأتـي ضمن حـزمـة مـن المبادرات في مجال المسارات التـنموية، والمتمثل في دعـم المشـروعات الصغيـرة للمستهدفـين بالخدمة من أجل إلحاقهم بسوق العمل ودمجهم بالمجتمع ليكونوا أعضاء مساهمين في دفع عجلة التنمية.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور أحمد المعيدي، أن هذه المبادرة هي ثاني المشاريع التي تُعنى بها اللجنة، وسيتبع ذلك تدشين مشاريع أخرى؛ متمنيًا للمرشحين في هذه المبادرات التوفيق في حياتهم العملية.

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