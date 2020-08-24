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"الصحة": تسجيل 1175 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 2745 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة" عن إصابات "كورونا" الجديدة: 56% منها ذكور وإجمالي الفحوصات 4733485

قالت: انخفاض عدد الحالات النشطة ليبلغ 22075 حالة ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

كشفت وزارة الصحة أن إصابات كورونا المسجلة اليوم وعددها (1175) حالة؛ منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا؛ لافتةً إلى أنه تم إجراء (58535) فحصًا مخبريًّا جديدًا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4733485) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

وتفصيلًا أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل (1175) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (308654) حالة، من بينها (22075) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1635) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (282888) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (1175) حالة منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات (3691) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم لكل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

احصائية 5 محرم .pdf وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" عن إصابات "كورونا" الجديدة: 56% منها ذكور وإجمالي الفحوصات 4733485
سبق

كشفت وزارة الصحة أن إصابات كورونا المسجلة اليوم وعددها (1175) حالة؛ منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا؛ لافتةً إلى أنه تم إجراء (58535) فحصًا مخبريًّا جديدًا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4733485) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

وتفصيلًا أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل (1175) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (308654) حالة، من بينها (22075) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1635) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (282888) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (1175) حالة منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات (3691) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم لكل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:53 PM

"الصحة" عن إصابات "كورونا" الجديدة: 56% منها ذكور وإجمالي الفحوصات 4733485

قالت: انخفاض عدد الحالات النشطة ليبلغ 22075 حالة ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
3,569

كشفت وزارة الصحة أن إصابات كورونا المسجلة اليوم وعددها (1175) حالة؛ منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا؛ لافتةً إلى أنه تم إجراء (58535) فحصًا مخبريًّا جديدًا؛ ليبلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (4733485) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.

وتفصيلًا أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، عن تسجيل (1175) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (308654) حالة، من بينها (22075) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1635) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2745) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (282888) حالة.

وأوضحت "الصحة" أن الحالات المسجلة وعددها (1175) حالة منها 44% إناثًا، و56% ذكورًا؛ فيما بلغ عدد الوفيات (3691) حالة، بإضافة (42) حالة وفاة جديدة، يرحمهم الله جميعًا.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم لكل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاءً محكمًا على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل من لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيّأتها (الصحة) لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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