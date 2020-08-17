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جازان.. خلاف في أبوعريش ينتهي بطعنات قاتلة والجاني في قبضة الأمن

الجريمة وقعت فصولها قبل ظهر اليوم وتمكن البحث والتحري من الإطاحة بالقاتل

تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.

الجهات الأمنية

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جازان.. خلاف في أبوعريش ينتهي بطعنات قاتلة والجاني في قبضة الأمن
سبق

تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
03:10 PM

جازان.. خلاف في أبوعريش ينتهي بطعنات قاتلة والجاني في قبضة الأمن

الجريمة وقعت فصولها قبل ظهر اليوم وتمكن البحث والتحري من الإطاحة بالقاتل

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قاسم الخبراني - جازان
2
1,460

تمكنت وحدة البحث والتحري التابعة لشرطة محافظة أبوعريش بمنطقة جازان اليوم من إلقاء القبض على شاب قتل آخر في إحدى القرى شرق المحافظة وذلك في وقت وجيز من ارتكاب الجريمة.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" إلى أن قضية القتل وقعت فصولها قبل ظهر اليوم بسبب خلاف، موضحة أن القاتل مواطن يبلغ من العمر 26 عاماً والمقتول 21 بعد أن سدد له طعنات قاتلة.

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