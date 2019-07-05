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أحد الجناة يسلم نفسه بـ"واسط تثليث" بعد إطلاقه النار على أحد الأشخاص

في مناسبة اجتماعية.. ومطالبات برفع الضبط الأمني لديهم إلى "مخفر"

بادر أحد الجناة بتسليم نفسه للجهات الأمنية بواسط التابعة لمحافظة تثليث بعد إطلاق النار على أحد الأشخاص كان متجهًا مع آخرين لإقامة إحدى المناسبات.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الأشخاص بادر يوم أمس بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إطلاقه النار على أحد الأشخاص والذي كان بمعيّة أشخاص آخرين أثناء ذهابهم لإقامة إحدى المناسبات الاجتماعية، وذلك لخلاف بينهم.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد تضييق الخناق عليه سلم نفسه، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.

وجدد أهالي قرية الحلية طلبهم برفع الضبط الأمني لديهم إلى "مخفر" لخدمة المنطقة وتعزيره بالأفراد والمعدات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أحد الجناة يسلم نفسه بـ"واسط تثليث" بعد إطلاقه النار على أحد الأشخاص
سبق

بادر أحد الجناة بتسليم نفسه للجهات الأمنية بواسط التابعة لمحافظة تثليث بعد إطلاق النار على أحد الأشخاص كان متجهًا مع آخرين لإقامة إحدى المناسبات.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الأشخاص بادر يوم أمس بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إطلاقه النار على أحد الأشخاص والذي كان بمعيّة أشخاص آخرين أثناء ذهابهم لإقامة إحدى المناسبات الاجتماعية، وذلك لخلاف بينهم.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد تضييق الخناق عليه سلم نفسه، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.

وجدد أهالي قرية الحلية طلبهم برفع الضبط الأمني لديهم إلى "مخفر" لخدمة المنطقة وتعزيره بالأفراد والمعدات.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:38 AM

أحد الجناة يسلم نفسه بـ"واسط تثليث" بعد إطلاقه النار على أحد الأشخاص

في مناسبة اجتماعية.. ومطالبات برفع الضبط الأمني لديهم إلى "مخفر"

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سعود الدعجاني - عسير
2
7,616

بادر أحد الجناة بتسليم نفسه للجهات الأمنية بواسط التابعة لمحافظة تثليث بعد إطلاق النار على أحد الأشخاص كان متجهًا مع آخرين لإقامة إحدى المناسبات.

وأشارت المصادر إلى أن أحد الأشخاص بادر يوم أمس بتسليم نفسه للجهات الأمنية بعد إطلاقه النار على أحد الأشخاص والذي كان بمعيّة أشخاص آخرين أثناء ذهابهم لإقامة إحدى المناسبات الاجتماعية، وذلك لخلاف بينهم.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد تضييق الخناق عليه سلم نفسه، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاتها لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.

وجدد أهالي قرية الحلية طلبهم برفع الضبط الأمني لديهم إلى "مخفر" لخدمة المنطقة وتعزيره بالأفراد والمعدات.

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