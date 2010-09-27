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"الراعي" يحذر: لبنان يواجه أخطاراً مضاعفة في غياب الحكومة

أشار إلى أن اعتذار "أديب" خيّب آمال المواطنين

حذر بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من أن البلاد تواجه أخطاراً متعددة سيكون من الصعب تجاوزها دون حكومة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد يوم من انسحاب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من مهمة تشكيل الحكومة بعد فشل جهوده.

وذكر "الراعي" أن "اعتذار أديب خيب آمال المواطنين، ولا سيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية"، وفقاً لـ "رويترز".

وترددت أصداء تصريحات "الراعي" في شوارع بيروت، التي سبق أن شهدت احتجاجات حاشدة عام 2019، بعدما تسبب سوء الإدارة والفساد والديون المتراكمة على مدى سنوات، في انهيار اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت الليرة.

ووضعت خارطة الطريق الفرنسية برنامجا للإصلاح أمام الحكومة الجديدة في لبنان حتى يمكن لبيروت أن تحصل على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الراعي" يحذر: لبنان يواجه أخطاراً مضاعفة في غياب الحكومة
سبق

حذر بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من أن البلاد تواجه أخطاراً متعددة سيكون من الصعب تجاوزها دون حكومة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد يوم من انسحاب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من مهمة تشكيل الحكومة بعد فشل جهوده.

وذكر "الراعي" أن "اعتذار أديب خيب آمال المواطنين، ولا سيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية"، وفقاً لـ "رويترز".

وترددت أصداء تصريحات "الراعي" في شوارع بيروت، التي سبق أن شهدت احتجاجات حاشدة عام 2019، بعدما تسبب سوء الإدارة والفساد والديون المتراكمة على مدى سنوات، في انهيار اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت الليرة.

ووضعت خارطة الطريق الفرنسية برنامجا للإصلاح أمام الحكومة الجديدة في لبنان حتى يمكن لبيروت أن تحصل على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
05:18 PM

"الراعي" يحذر: لبنان يواجه أخطاراً مضاعفة في غياب الحكومة

أشار إلى أن اعتذار "أديب" خيّب آمال المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر بطريرك الموارنة في لبنان بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد، من أن البلاد تواجه أخطاراً متعددة سيكون من الصعب تجاوزها دون حكومة، وذلك في تصريحات أدلى بها بعد يوم من انسحاب رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب من مهمة تشكيل الحكومة بعد فشل جهوده.

وذكر "الراعي" أن "اعتذار أديب خيب آمال المواطنين، ولا سيما الشباب الذين كانوا يراهنون على بدء تغيير في الطبقة السياسية"، وفقاً لـ "رويترز".

وترددت أصداء تصريحات "الراعي" في شوارع بيروت، التي سبق أن شهدت احتجاجات حاشدة عام 2019، بعدما تسبب سوء الإدارة والفساد والديون المتراكمة على مدى سنوات، في انهيار اقتصادي فأصيبت البنوك بالشلل وهوت الليرة.

ووضعت خارطة الطريق الفرنسية برنامجا للإصلاح أمام الحكومة الجديدة في لبنان حتى يمكن لبيروت أن تحصل على مساعدات دولية بمليارات الدولارات.

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