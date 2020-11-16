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بعد عرض باريس جيرمان .. "راموس" يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

ما زال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، يواصل الضغط، على إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد عقده لأكثر من عامين، بعد التلويح بمفاوضات باريس سان جيرمان معه.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن سان جيرمان لم يتفاوض مع راموس، حيث لا يفضل النادي التعاقد مع اللاعب خلال صيف 2021.


ويسعى راموس إلى إجبار بيريز على الاستجابة إلى طلباته، لذلك فهو صاحب فكرة تسريب مفاوضات باريس سان جيرمان وفرق أخرى معه، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.
في المقابل، يرغب مسؤولو النادي الملكي في الإبقاء على اللاعب لمدة موسم واحد فقط، حتى عام 2022.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد عرض باريس جيرمان .. "راموس" يقترب من الرحيل عن ريال مدريد
سبق

ما زال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، يواصل الضغط، على إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد عقده لأكثر من عامين، بعد التلويح بمفاوضات باريس سان جيرمان معه.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن سان جيرمان لم يتفاوض مع راموس، حيث لا يفضل النادي التعاقد مع اللاعب خلال صيف 2021.


ويسعى راموس إلى إجبار بيريز على الاستجابة إلى طلباته، لذلك فهو صاحب فكرة تسريب مفاوضات باريس سان جيرمان وفرق أخرى معه، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.
في المقابل، يرغب مسؤولو النادي الملكي في الإبقاء على اللاعب لمدة موسم واحد فقط، حتى عام 2022.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442
10:08 PM

بعد عرض باريس جيرمان .. "راموس" يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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ما زال قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، يواصل الضغط، على إدارة ناديه من أجل الموافقة على تجديد عقده لأكثر من عامين، بعد التلويح بمفاوضات باريس سان جيرمان معه.
وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن سان جيرمان لم يتفاوض مع راموس، حيث لا يفضل النادي التعاقد مع اللاعب خلال صيف 2021.


ويسعى راموس إلى إجبار بيريز على الاستجابة إلى طلباته، لذلك فهو صاحب فكرة تسريب مفاوضات باريس سان جيرمان وفرق أخرى معه، بحسب ما ذكرته الصحيفة الفرنسية.
في المقابل، يرغب مسؤولو النادي الملكي في الإبقاء على اللاعب لمدة موسم واحد فقط، حتى عام 2022.

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