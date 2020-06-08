النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3369 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 105283

الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

الفلبين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

08 يونيو 2020 - 16 شوّال 1441
03:16 PM

الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الإصابة بالبلاد ارتفع إلى 22474 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
176

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.

وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,931
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,393
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,004

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة