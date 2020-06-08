الفلبين تسجل ثمان وفيات و579 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.
سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.الفلبين فيروس كورونا الجديد
سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.
سجلت وزارة الصحة الفلبينية يوم الاثنين ثمان وفيات جديدة متعلقة بفيروس كورونا المستجد و579 إصابة إضافية.
وفق رويترزقالت الوزارة في بيان إن إجمالي عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 22474 حالة بينما بلغت الوفيات 1011 حالة.