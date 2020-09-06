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"البيئة" و"الفاو" يناقشان تكاثر الجراد في اليمن والقرن الأفريقي وتأثيره على السعودية.. غدًا

يبحثان الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من دعم المملكة لجهود المكافحة

يعقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، غدًا الاثنين؛ اجتماعًا عن بعد مع الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مأمون السراي العلوي، وذلك لمناقشة الوضع الحالي للجراد الصحراوي بالمنطقة، وتحديدًا في اليمن والقرن الأفريقي، والتي أثّرت على انتشار الجراد بالمملكة.

يأتي ذلك بحضور مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد حسين الشمراني، ومدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي.

كما ستتم مناقشة الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من الدعم الذي قدم لعدة دول من المملكة دعمًا لجهود المكافحة بتلك الدول واستعداداتها لمواجهة استمرار التفشي في ظل التوقعات للفترة المستقبلية القادمة.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حذّرت من أن ارتفاع أعداد الجراد الصحراوي يمثل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في القرن الأفريقي.

يذكر أنه بحسب آخر مستجدّات الفاو حول انتشار الجراد الصحراوي، سيتفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر مع تكاثر الجيل الجديد الذي سينتج عنه تفشّي الجراد أكثر في إثيوبيا وكينيا والصومال.

وزارة البيئة والمياه والزراعة هيئة مكافحة الجراد الصحراوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" و"الفاو" يناقشان تكاثر الجراد في اليمن والقرن الأفريقي وتأثيره على السعودية.. غدًا
سبق

يعقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، غدًا الاثنين؛ اجتماعًا عن بعد مع الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مأمون السراي العلوي، وذلك لمناقشة الوضع الحالي للجراد الصحراوي بالمنطقة، وتحديدًا في اليمن والقرن الأفريقي، والتي أثّرت على انتشار الجراد بالمملكة.

يأتي ذلك بحضور مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد حسين الشمراني، ومدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي.

كما ستتم مناقشة الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من الدعم الذي قدم لعدة دول من المملكة دعمًا لجهود المكافحة بتلك الدول واستعداداتها لمواجهة استمرار التفشي في ظل التوقعات للفترة المستقبلية القادمة.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حذّرت من أن ارتفاع أعداد الجراد الصحراوي يمثل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في القرن الأفريقي.

يذكر أنه بحسب آخر مستجدّات الفاو حول انتشار الجراد الصحراوي، سيتفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر مع تكاثر الجيل الجديد الذي سينتج عنه تفشّي الجراد أكثر في إثيوبيا وكينيا والصومال.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
04:56 PM

"البيئة" و"الفاو" يناقشان تكاثر الجراد في اليمن والقرن الأفريقي وتأثيره على السعودية.. غدًا

يبحثان الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من دعم المملكة لجهود المكافحة

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عبدالله الراجحي - جدة
0
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يعقد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، غدًا الاثنين؛ اجتماعًا عن بعد مع الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) مأمون السراي العلوي، وذلك لمناقشة الوضع الحالي للجراد الصحراوي بالمنطقة، وتحديدًا في اليمن والقرن الأفريقي، والتي أثّرت على انتشار الجراد بالمملكة.

يأتي ذلك بحضور مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد حسين الشمراني، ومدير عام الإدارة العامة لصحة ووقاية النبات المهندس أيمن الغامدي.

كما ستتم مناقشة الإجراءات التي قامت بها المنظمة للاستفادة من الدعم الذي قدم لعدة دول من المملكة دعمًا لجهود المكافحة بتلك الدول واستعداداتها لمواجهة استمرار التفشي في ظل التوقعات للفترة المستقبلية القادمة.

يشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) حذّرت من أن ارتفاع أعداد الجراد الصحراوي يمثل تهديدًا خطيرًا وغير مسبوق للأمن الغذائي وسبل العيش في القرن الأفريقي.

يذكر أنه بحسب آخر مستجدّات الفاو حول انتشار الجراد الصحراوي، سيتفاقم الوضع الحالي بشكل أكبر مع تكاثر الجيل الجديد الذي سينتج عنه تفشّي الجراد أكثر في إثيوبيا وكينيا والصومال.

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