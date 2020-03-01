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وزير الخارجية يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي ومدير المنظمة الدولية للهجرة

كما التقى على هامش مشاركته في المنتدى الإنساني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين المملكة وبرنامج الغذاء العالمي، واستعراض جهود المملكة في دعم البرنامج ومساعدته في أداء دوره للتخفيف من معاناة المتضررين في مختلف أنحاء العالم.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على هامش مشاركته في المنتدى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وتم خلال اللقاء استعراض آلية العمل الإغاثي والإنساني التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الدول المتضررة، والجهود التي تبذلها المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي ومساهمتها في دعم الحلول السلمية للأزمات.

وعلى هامش المنتدي أيضًا التقى وزير الخارجية، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاءات الثلاثة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

وزير الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي ومدير المنظمة الدولية للهجرة
سبق

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين المملكة وبرنامج الغذاء العالمي، واستعراض جهود المملكة في دعم البرنامج ومساعدته في أداء دوره للتخفيف من معاناة المتضررين في مختلف أنحاء العالم.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على هامش مشاركته في المنتدى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وتم خلال اللقاء استعراض آلية العمل الإغاثي والإنساني التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الدول المتضررة، والجهود التي تبذلها المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي ومساهمتها في دعم الحلول السلمية للأزمات.

وعلى هامش المنتدي أيضًا التقى وزير الخارجية، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاءات الثلاثة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
04:22 PM

وزير الخارجية يلتقي مدير برنامج الأغذية العالمي ومدير المنظمة الدولية للهجرة

كما التقى على هامش مشاركته في المنتدى الإنساني وكيل الأمين العام للأمم المتحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، على هامش مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني بدورته الثانية، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ديفيد بيزلي.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون المشترك بين المملكة وبرنامج الغذاء العالمي، واستعراض جهود المملكة في دعم البرنامج ومساعدته في أداء دوره للتخفيف من معاناة المتضررين في مختلف أنحاء العالم.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله على هامش مشاركته في المنتدى، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك.
وتم خلال اللقاء استعراض آلية العمل الإغاثي والإنساني التي تضطلع بها الأمم المتحدة في الدول المتضررة، والجهود التي تبذلها المملكة في مجال العمل الإنساني والإغاثي ومساهمتها في دعم الحلول السلمية للأزمات.

وعلى هامش المنتدي أيضًا التقى وزير الخارجية، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، حيث تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.


حضر اللقاءات الثلاثة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي.

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