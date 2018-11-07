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تعرَّف على التنظيم الإداري للمناطق بالمملكة منذ عهد المؤسّس

بدأت بـ 9 مقاطعات يحكم كل منها أمير يتم تعيينه بأمر الملك

كان أول تنظيم إداري للمناطق في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وقُسمت البلاد إلى 9 إمارات أو مقاطعات، كما كانت تسميتها ذلك الوقت، يحكم كل منها أمير؛ يتم تعيينه بأمر من الملك.

شملت المناطق الإدارية في التقسيم الأولي آنذاك: "الحجاز، نجد، الشمال"، "شمال الحجاز"، الجنوب، الأحساء، عسير، القصيم، جبل شمر، "حائل"، و"الظهران".

وأعيد تقسيم المناطق الإدارية عام 1383 هـ، بالعدد السابق نفسه، ولكن بتنظيم جديد، إذ كانت المناطق آنذاك: "نجد، القصيم، الأحساء، جبل شمر، عسير، الحجاز، وادي السرحان (الجوف والقريات)، تهامة، ونجران".

وارتفع عدد المناطق في عام 1397 هـ؛ ليصل إلى 14 منطقة لتصبح تحت هذه المسميات: "الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، تبوك، المنطقة الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، نجران، الباحة، جازان، الجوف، القريات"، وفي عام 1412 هـ، صدر نظام المناطق الجديد والمعمول به حتى الآن، وشمل 13 منطقة إدارية هي: "الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك".

جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرَّف على التنظيم الإداري للمناطق بالمملكة منذ عهد المؤسّس
سبق

كان أول تنظيم إداري للمناطق في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وقُسمت البلاد إلى 9 إمارات أو مقاطعات، كما كانت تسميتها ذلك الوقت، يحكم كل منها أمير؛ يتم تعيينه بأمر من الملك.

شملت المناطق الإدارية في التقسيم الأولي آنذاك: "الحجاز، نجد، الشمال"، "شمال الحجاز"، الجنوب، الأحساء، عسير، القصيم، جبل شمر، "حائل"، و"الظهران".

وأعيد تقسيم المناطق الإدارية عام 1383 هـ، بالعدد السابق نفسه، ولكن بتنظيم جديد، إذ كانت المناطق آنذاك: "نجد، القصيم، الأحساء، جبل شمر، عسير، الحجاز، وادي السرحان (الجوف والقريات)، تهامة، ونجران".

وارتفع عدد المناطق في عام 1397 هـ؛ ليصل إلى 14 منطقة لتصبح تحت هذه المسميات: "الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، تبوك، المنطقة الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، نجران، الباحة، جازان، الجوف، القريات"، وفي عام 1412 هـ، صدر نظام المناطق الجديد والمعمول به حتى الآن، وشمل 13 منطقة إدارية هي: "الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك".

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
09:16 AM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:17 PM

تعرَّف على التنظيم الإداري للمناطق بالمملكة منذ عهد المؤسّس

بدأت بـ 9 مقاطعات يحكم كل منها أمير يتم تعيينه بأمر الملك

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مشاري الحنتوشي - الرياض
7
16,094

كان أول تنظيم إداري للمناطق في المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله-، وقُسمت البلاد إلى 9 إمارات أو مقاطعات، كما كانت تسميتها ذلك الوقت، يحكم كل منها أمير؛ يتم تعيينه بأمر من الملك.

شملت المناطق الإدارية في التقسيم الأولي آنذاك: "الحجاز، نجد، الشمال"، "شمال الحجاز"، الجنوب، الأحساء، عسير، القصيم، جبل شمر، "حائل"، و"الظهران".

وأعيد تقسيم المناطق الإدارية عام 1383 هـ، بالعدد السابق نفسه، ولكن بتنظيم جديد، إذ كانت المناطق آنذاك: "نجد، القصيم، الأحساء، جبل شمر، عسير، الحجاز، وادي السرحان (الجوف والقريات)، تهامة، ونجران".

وارتفع عدد المناطق في عام 1397 هـ؛ ليصل إلى 14 منطقة لتصبح تحت هذه المسميات: "الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، عسير، تبوك، المنطقة الشرقية، حائل، الحدود الشمالية، القصيم، نجران، الباحة، جازان، الجوف، القريات"، وفي عام 1412 هـ، صدر نظام المناطق الجديد والمعمول به حتى الآن، وشمل 13 منطقة إدارية هي: "الرياض، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، الباحة، عسير، جازان، نجران، المنطقة الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، وتبوك".

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