النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي

لامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعقّد الأوضاع

أعلنت الهند والصين، اليوم السبت، الاتفاق على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.

وفي أعلى تواصل سياسي مباشر بين البلدين منذ اندلاع التوتر على الحدود في مايو الماضي، اجتمع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الصيني وي فنغ خه أمس، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية في بيان نقلته "رويترز"، أن البلدين اتفقا على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقّد الوضع، أو يصعّد الأمور في المناطق الحدودية.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية على موقعها الإلكتروني، أنه يتعين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوتر الراهن.

ونشر الجانبان قوات إضافية على طول الحدود الممتدة في غرب جبال الهيمالايا بعد اشتباك في يونيو قُتل خلاله 20 جندياً هندياً، ولم تعلن الصين عدد الضحايا في صفوف قواتها.

الهند الصين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي
سبق

أعلنت الهند والصين، اليوم السبت، الاتفاق على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.

وفي أعلى تواصل سياسي مباشر بين البلدين منذ اندلاع التوتر على الحدود في مايو الماضي، اجتمع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الصيني وي فنغ خه أمس، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية في بيان نقلته "رويترز"، أن البلدين اتفقا على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقّد الوضع، أو يصعّد الأمور في المناطق الحدودية.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية على موقعها الإلكتروني، أنه يتعين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوتر الراهن.

ونشر الجانبان قوات إضافية على طول الحدود الممتدة في غرب جبال الهيمالايا بعد اشتباك في يونيو قُتل خلاله 20 جندياً هندياً، ولم تعلن الصين عدد الضحايا في صفوف قواتها.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
02:31 PM

خلال أعلى تواصل سياسي بينهما.. الصين والهند تتفقان على تخفيف التوتر الحدودي

لامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعقّد الأوضاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,091

أعلنت الهند والصين، اليوم السبت، الاتفاق على السعي لتخفيف حدة التوتر على امتداد حدودهما المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماع لوزيري دفاع البلدين.

وفي أعلى تواصل سياسي مباشر بين البلدين منذ اندلاع التوتر على الحدود في مايو الماضي، اجتمع وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ ونظيره الصيني وي فنغ خه أمس، على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في موسكو.

وأوضحت وزارة الدفاع الهندية في بيان نقلته "رويترز"، أن البلدين اتفقا على أنه لا ينبغي لأي من الجانبين اتخاذ أي إجراء آخر من شأنه أن يعقّد الوضع، أو يصعّد الأمور في المناطق الحدودية.

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية على موقعها الإلكتروني، أنه يتعين تعزيز السلام والاستقرار والعمل على تهدئة التوتر الراهن.

ونشر الجانبان قوات إضافية على طول الحدود الممتدة في غرب جبال الهيمالايا بعد اشتباك في يونيو قُتل خلاله 20 جندياً هندياً، ولم تعلن الصين عدد الضحايا في صفوف قواتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,584
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,706
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,110
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,247

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة