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أهالي "أبي شعيب" بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

مغلقة أمام الطلاب منذ ذلك الوقت فنقلوا أبناءهم لمدارس القرى المجاورة

جدَّد أهالي قرية أبي شعيب التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة مطالبتهم بإعادة ترميم مدرستهم الوحيدة في القرية التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات، ولا تزال مغلقة ووكرًا للحيوانات الضالة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن القرية شهدت أمطارًا وسيولاً، اجتاحت مدرسة أبي شعيب الابتدائية الوحيدة في القرية في شهر شعبان من عام 1435هـ؛ وتم إغلاقها منذ ذلك العام، أي قبل خمس سنوات، ولم يتم إعادة فتحها مجددًا أمام الطلاب.

وأضافوا: تضررنا من نقل أبنائنا إلى مدارس المحافظة والقرى المجاورة، بالرغم من أقدمية مدرستنا التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من خمسين عامًا.

وأشاروا إلى أنها أصبحت وكرًا للحيوانات الضالة، وبحاجة إلى ترميم وإعادة بناء من جديد في ظل أن خطر السيل قد انتهى بعد أن تم عمل مجرى لتحويله عن المدرسة وبعض منازل القرية.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة إعادة فتح المدرسة لأبناء القرية الذين يقارب عددهم الـ200 طالب، وتفوق المنازل بالقرية ذاتها الخالية من المدارس ألف منزل، على حد قولهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أهالي "أبي شعيب" بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات
سبق

جدَّد أهالي قرية أبي شعيب التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة مطالبتهم بإعادة ترميم مدرستهم الوحيدة في القرية التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات، ولا تزال مغلقة ووكرًا للحيوانات الضالة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن القرية شهدت أمطارًا وسيولاً، اجتاحت مدرسة أبي شعيب الابتدائية الوحيدة في القرية في شهر شعبان من عام 1435هـ؛ وتم إغلاقها منذ ذلك العام، أي قبل خمس سنوات، ولم يتم إعادة فتحها مجددًا أمام الطلاب.

وأضافوا: تضررنا من نقل أبنائنا إلى مدارس المحافظة والقرى المجاورة، بالرغم من أقدمية مدرستنا التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من خمسين عامًا.

وأشاروا إلى أنها أصبحت وكرًا للحيوانات الضالة، وبحاجة إلى ترميم وإعادة بناء من جديد في ظل أن خطر السيل قد انتهى بعد أن تم عمل مجرى لتحويله عن المدرسة وبعض منازل القرية.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة إعادة فتح المدرسة لأبناء القرية الذين يقارب عددهم الـ200 طالب، وتفوق المنازل بالقرية ذاتها الخالية من المدارس ألف منزل، على حد قولهم.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
08:26 PM

أهالي "أبي شعيب" بالجموم يطالبون بترميم مدرستهم التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات

مغلقة أمام الطلاب منذ ذلك الوقت فنقلوا أبناءهم لمدارس القرى المجاورة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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جدَّد أهالي قرية أبي شعيب التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة مطالبتهم بإعادة ترميم مدرستهم الوحيدة في القرية التي اجتاحتها السيول قبل 5 سنوات، ولا تزال مغلقة ووكرًا للحيوانات الضالة منذ ذلك الوقت حتى الآن.

وفي التفاصيل، قال الأهالي في شكوى تلقتها "سبق" إن القرية شهدت أمطارًا وسيولاً، اجتاحت مدرسة أبي شعيب الابتدائية الوحيدة في القرية في شهر شعبان من عام 1435هـ؛ وتم إغلاقها منذ ذلك العام، أي قبل خمس سنوات، ولم يتم إعادة فتحها مجددًا أمام الطلاب.

وأضافوا: تضررنا من نقل أبنائنا إلى مدارس المحافظة والقرى المجاورة، بالرغم من أقدمية مدرستنا التي يعود إنشاؤها إلى أكثر من خمسين عامًا.

وأشاروا إلى أنها أصبحت وكرًا للحيوانات الضالة، وبحاجة إلى ترميم وإعادة بناء من جديد في ظل أن خطر السيل قد انتهى بعد أن تم عمل مجرى لتحويله عن المدرسة وبعض منازل القرية.

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم بضرورة إعادة فتح المدرسة لأبناء القرية الذين يقارب عددهم الـ200 طالب، وتفوق المنازل بالقرية ذاتها الخالية من المدارس ألف منزل، على حد قولهم.

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