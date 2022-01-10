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أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع

تبدأ الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـ 5 مساءً

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرد وسيولاً .

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـساعة الـ 5 مساءً .

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أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرد وسيولاً .

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـساعة الـ 5 مساءً .

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:29 AM

أمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البَرَد وسيول على محافظة ينبع

تبدأ الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـ 5 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة ينبع؛ تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرد وسيولاً .

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 4 عصراً وتستمر حتى الـساعة الـ 5 مساءً .

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,381
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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