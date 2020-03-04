أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم الأربعاء، تنبيهين للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا. وقال "وقاية" في التنبيهين المنفصلين: إنه ونظرًا لتسجيل حالات لفيروس "كورونا" الجديد من جمهوريتي ألمانيا وفرنسا، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فإنه ينصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على صحتهم.

"وقاية" للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا: تريثوا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-04 أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم الأربعاء، تنبيهين للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا.



وقال "وقاية" في التنبيهين المنفصلين: إنه ونظرًا لتسجيل حالات لفيروس "كورونا" الجديد من جمهوريتي ألمانيا وفرنسا، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فإنه ينصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على صحتهم.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441 02:16 PM

"وقاية" للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا: تريثوا على خلفية تسجيل حالات "كورونا" في البلدين





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أصدر المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية"، اليوم الأربعاء، تنبيهين للمسافرين إلى ألمانيا وفرنسا.



وقال "وقاية" في التنبيهين المنفصلين: إنه ونظرًا لتسجيل حالات لفيروس "كورونا" الجديد من جمهوريتي ألمانيا وفرنسا، وحرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين، فإنه ينصح جميع المواطنين والمقيمين بالتريث في السفر إلى ألمانيا وفرنسا لغير الحاجة الماسّة في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على صحتهم.