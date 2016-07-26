النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، الباحة، مكة المكرّمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض القصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، الباحة، مكة المكرّمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض القصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

26 يوليو 2021 - 16 ذو الحجة 1442
08:23 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة وزخات من البَرَد على جازان وعسير

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,128

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي إلى جريان السيول على منطقتَي جازان، عسير، وتبقى الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: نجران، الباحة، مكة المكرّمة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض القصيم؛ تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، كذلك على سواحل منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,114
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,160
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,489
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,987

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي
العيد والمرح والتغيير

العيد والمرح والتغيير

غسان محمد عسيلان
للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

للمداومين.. بكم أعيادنا تكتمل

بندر مغرم الشهري
المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

المملكة تختار رفاهية مواطنيها والمقيمين

علي آل شرمة
فواتير المياه.. إلى أين؟!

فواتير المياه.. إلى أين؟!

ماجد البريكان
لبيك اللهم لبيك

لبيك اللهم لبيك

محمد الحيدر
{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة