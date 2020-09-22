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"داسكو" و"تي لاب" يتفقان على تنفيذ "البلوك شين" بالمملكة والشرق الأوسط

تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين خلال معرض "الاتصالات" الدولي

وقّعت شركة "داسكو السعودية" و"تي لاب" الإيطالية اتفاقية لتنفيذ تقنية البلوك شين في السعودية والشرق الأوسط وذلك على هامش المعرض السعودي الدولي الثالث للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو".

وتشمل الاتفاقية نقل الخبرات العالمية النوعية في تقنيات البلوك شين إلى الكفاءات السعودية، التي تسهم في توفير وظائف للشبان، عبر تدريبهم على استخدام التقنية، وتكوين أجيال مؤهلة في هذا المجال قادرة على مواكبة مستجدات التقنية.

وانطلق المعرض يوم 21 سبتمبر الجاري ويستمر أربعة أيام بمشاركة 300 جهة محلية ودولية وعدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى مشاركة 60 متحدثاً من 16 دولة، وكذلك إطلاق مسابقة "سعوديون 90" التابعة لجمعية الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا للمعرض المهندس سعد بن علي الغرابي: "إن توقيع الاتفاقية تأتي نتاج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وكذلك اختيار الرياض العاصمة العربية الرقمية، حيث تتيح تقنية البلوك شين للشركات (توفير الكلفة، تحسين الكفاءة، الأمان، الشفافية).

وبين المهندس "الغرابي" أن تقنية "البلوك شين" تساعد القطاعات على الحماية من التلاعب في سجلاتها، باستخدام عناصر الأمان وتشفير الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والكلفة بسبب الاتصال المباشر بالطرف الآخر من دون الحاجة إلى المعالجة من أطراف وسيطة، ما يسمح للمستخدم إجراء العمليات بكل حرية ضمن منصة عامة آمنة.

يذكر أن نصيب السعودية من اقتصاد تقنيات "البلوك شين" الحديثة يبلغ 250 مليار دولار بحلول عام 2028، وأن تقنية الـ "بلوك شين" تثري اقتصاداً قوامه 9 تريليونات دولار، بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي بحلول 2028، تبلغ حصة الشرق الأوسط منها نصف تريليون دولار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"داسكو" و"تي لاب" يتفقان على تنفيذ "البلوك شين" بالمملكة والشرق الأوسط
سبق

وقّعت شركة "داسكو السعودية" و"تي لاب" الإيطالية اتفاقية لتنفيذ تقنية البلوك شين في السعودية والشرق الأوسط وذلك على هامش المعرض السعودي الدولي الثالث للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو".

وتشمل الاتفاقية نقل الخبرات العالمية النوعية في تقنيات البلوك شين إلى الكفاءات السعودية، التي تسهم في توفير وظائف للشبان، عبر تدريبهم على استخدام التقنية، وتكوين أجيال مؤهلة في هذا المجال قادرة على مواكبة مستجدات التقنية.

وانطلق المعرض يوم 21 سبتمبر الجاري ويستمر أربعة أيام بمشاركة 300 جهة محلية ودولية وعدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى مشاركة 60 متحدثاً من 16 دولة، وكذلك إطلاق مسابقة "سعوديون 90" التابعة لجمعية الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا للمعرض المهندس سعد بن علي الغرابي: "إن توقيع الاتفاقية تأتي نتاج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وكذلك اختيار الرياض العاصمة العربية الرقمية، حيث تتيح تقنية البلوك شين للشركات (توفير الكلفة، تحسين الكفاءة، الأمان، الشفافية).

وبين المهندس "الغرابي" أن تقنية "البلوك شين" تساعد القطاعات على الحماية من التلاعب في سجلاتها، باستخدام عناصر الأمان وتشفير الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والكلفة بسبب الاتصال المباشر بالطرف الآخر من دون الحاجة إلى المعالجة من أطراف وسيطة، ما يسمح للمستخدم إجراء العمليات بكل حرية ضمن منصة عامة آمنة.

يذكر أن نصيب السعودية من اقتصاد تقنيات "البلوك شين" الحديثة يبلغ 250 مليار دولار بحلول عام 2028، وأن تقنية الـ "بلوك شين" تثري اقتصاداً قوامه 9 تريليونات دولار، بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي بحلول 2028، تبلغ حصة الشرق الأوسط منها نصف تريليون دولار.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
07:28 PM

"داسكو" و"تي لاب" يتفقان على تنفيذ "البلوك شين" بالمملكة والشرق الأوسط

تم توقيع الاتفاقية بين الطرفين خلال معرض "الاتصالات" الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت شركة "داسكو السعودية" و"تي لاب" الإيطالية اتفاقية لتنفيذ تقنية البلوك شين في السعودية والشرق الأوسط وذلك على هامش المعرض السعودي الدولي الثالث للاتصالات وتكنولوجيا الجوالات "سعودي موبايل شو".

وتشمل الاتفاقية نقل الخبرات العالمية النوعية في تقنيات البلوك شين إلى الكفاءات السعودية، التي تسهم في توفير وظائف للشبان، عبر تدريبهم على استخدام التقنية، وتكوين أجيال مؤهلة في هذا المجال قادرة على مواكبة مستجدات التقنية.

وانطلق المعرض يوم 21 سبتمبر الجاري ويستمر أربعة أيام بمشاركة 300 جهة محلية ودولية وعدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى مشاركة 60 متحدثاً من 16 دولة، وكذلك إطلاق مسابقة "سعوديون 90" التابعة لجمعية الذكاء الاصطناعي.

من جهته، قال رئيس اللجنة العليا للمعرض المهندس سعد بن علي الغرابي: "إن توقيع الاتفاقية تأتي نتاج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، ورئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وكذلك اختيار الرياض العاصمة العربية الرقمية، حيث تتيح تقنية البلوك شين للشركات (توفير الكلفة، تحسين الكفاءة، الأمان، الشفافية).

وبين المهندس "الغرابي" أن تقنية "البلوك شين" تساعد القطاعات على الحماية من التلاعب في سجلاتها، باستخدام عناصر الأمان وتشفير الهوية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد والكلفة بسبب الاتصال المباشر بالطرف الآخر من دون الحاجة إلى المعالجة من أطراف وسيطة، ما يسمح للمستخدم إجراء العمليات بكل حرية ضمن منصة عامة آمنة.

يذكر أن نصيب السعودية من اقتصاد تقنيات "البلوك شين" الحديثة يبلغ 250 مليار دولار بحلول عام 2028، وأن تقنية الـ "بلوك شين" تثري اقتصاداً قوامه 9 تريليونات دولار، بحسب تقرير منتدى الاقتصاد العالمي بحلول 2028، تبلغ حصة الشرق الأوسط منها نصف تريليون دولار.

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