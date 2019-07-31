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من شرطة دبي إلى سائح سعودي .. مخالفة مرورية ورسالة رقيقة "لن تدفع"

واقعة حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 10 سنوات

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، لكن عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية جاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة".

وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".

وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.

وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير "ليست حديثة"، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من شرطة دبي إلى سائح سعودي .. مخالفة مرورية ورسالة رقيقة "لن تدفع"
سبق

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، لكن عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية جاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة".

وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".

وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.

وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير "ليست حديثة"، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
11:27 AM

من شرطة دبي إلى سائح سعودي .. مخالفة مرورية ورسالة رقيقة "لن تدفع"

واقعة حظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ 10 سنوات

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خالد علي - الرياض
15
12,539

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي رسالة وجّهتها شرطة دبي لسائح سعودي رصده رادار ضبط السرعة وهو يقود مركبته بطريقة مخالفة لنظام السرعة المعمول به، لكن عند تحرير المخالفة وجد رسالة رقيقة تخبره، بأن الغرض ليس مخالفته وإنما سلامته.

ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية جاء في رسالة شرطة دبي "عزيزي السائق لكونك ضيفاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، وحيث إنك قدمت لزيارة مدينة دبي، فإن الشرطة يسرّها أن ترحّب بك أجمل ترحيب، متمنيةً لك ومَن معك طيب الإقامة".

وأضافت "يؤسفنا بأن الرادار قد ضبطك مسرعاً، ومخالفاً لنظام السير، ورغم ذلك، فإننا لن نحرّر لك مخالفة، فنحن لا نهدف إلى غرامتك، ولكن هدفنا سلامتك".

وحظيت الرسالة بتفاعلٍ كبيرٍ عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد مستخدموها بالرسالة الرقيقة التي تدعو الجميع إلى الحفاظ على أرواحهم، مشيدين بالتعامل الراقي من شرطة دبي.

وأوضحت شرطة دبي، صورة البطاقة التي انتشرت بشكل كبير "ليست حديثة"، كما أنها تحمل شعار شرطة دبي القديم، وأن البطاقة المتداولة طُبقت قبل نحو 10 سنوات ضمن المبادرات الطريفة المستمرة التي تطلقها القيادة العامة لبثّ الفرح في نفوس الجمهور في الأعياد والمناسبات.

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