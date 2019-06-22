النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية

رصدته عدسة "المالكي" تزامنًا مع ما شهدته المحافظة من هطولات

أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل.

وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية
سبق

أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل.

وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام.

22 يونيو 2019 - 19 شوّال 1440
01:52 PM

كما لم تره من قبل.. البرق يضيء سماء وليل الداير في لوحة ربانية

رصدته عدسة "المالكي" تزامنًا مع ما شهدته المحافظة من هطولات

A A A
محمد المواسي - جازان
0
843

أضاء البرق ليالي محافظة الداير بني مالك وسط ما شهدته من أمطار غزيرة ومتوسطة متقطعة، الليلة الماضية، فيما لقيت اللقطات إعجاب المتابعين والمهتمين وراجت على مواقع التواصل.

وكان حجم البروق الذي شهدته أجزاء من أطراف ووسط المحافظة الجنوبية كبيرًا عندما رصدته عدسة المصور أحمد المالكي، في مشاهد تتجلّى فيها قدرة الخالق؛ حيث تتميز الداير بمرتفعاتها الجبلية الجميلة التي يعانقها السحاب في كثير من أوقات العام.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,064
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,908
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,585
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,802

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة