النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

833 إصابة جديدة بكورونا في قطر تقفز بالإجمالي إلى 8419 حالة

"الصحة" أعلنت شفاء 120 حالة ليصل مجموع حالات التعافي إلى 929

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8419 حالة.

وقالت الوزارة: معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية، وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية.

وتابعت: باقي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم، والذين بدورهم أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.

وأعلنت الوزارة شفاء 120 حالة من المرض؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.

قطر فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
833 إصابة جديدة بكورونا في قطر تقفز بالإجمالي إلى 8419 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8419 حالة.

وقالت الوزارة: معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية، وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية.

وتابعت: باقي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم، والذين بدورهم أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.

وأعلنت الوزارة شفاء 120 حالة من المرض؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
02:28 PM

833 إصابة جديدة بكورونا في قطر تقفز بالإجمالي إلى 8419 حالة

"الصحة" أعلنت شفاء 120 حالة ليصل مجموع حالات التعافي إلى 929

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,841

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم السبت، تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8419 حالة.

وقالت الوزارة: معظم الحالات الجديدة المسجلة تعود لعدد من العمالة الوافدة التي تعمل في مهن مختلفة والتي كانت مخالطة لحالات سابقة مكتشفة، إضافة إلى تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من خارج المنطقة الصناعية، وذلك خلال إجراء فحوص استقصائية.

وتابعت: باقي الحالات الجديدة المصابة بالفيروس تعود لمواطنين ومقيمين كانوا قد خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم، والذين بدورهم أصابهم الفيروس من خلال أماكن عملهم أو أماكن أخرى بسبب تعرضهم لأشخاص مصابين.

وأعلنت الوزارة شفاء 120 حالة من المرض؛ ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 929 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,537
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,073
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,568
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,615

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة