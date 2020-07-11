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عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن

5 ملايين إصابة تتصدرها الولايات المتحدة بأكثر من 3 ملايين و184 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 560 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين 12.5 مليون مصاب، وفق آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم السبت.

وحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا، أرواح أكثر من 134 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 ملايين و184 ألف شخص.

وفي البرازيل توفي أكثر من 70 ألفًا حتى الآن، وتجاوز عدد المصابين 1.8 مليون مصاب.

وبحسب روسيا اليوم: تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات؛ إذ تم تسجيل نحو 45 ألف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، وأكثر من 289 ألف إصابة.

وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 35 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 243 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وباتت المكسيك تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث ارتفعت حصيلة الضحايا فيها إلى أكثر من 34 ألف وفاة و289 ألف إصابة.

وفي فرنسا توفي أكثر من 30 ألف شخص جراء تفشي الوباء، فيما تم تسجيل 208 آلاف إصابة حتى الآن، تليها إسبانيا؛ حيث تجاوز عدد الوفيات 28 ألف حالة، وتم تسجيل نحو 254 ألف إصابة.

وتأتي الهند في المرتبة الثامنة؛ حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 22 ألف شخص، وأُصيب 820 ألفًا آخرين.

وتختلف نسبة الوفيات من بلد إلى آخر؛ حيث لم يتجاوز عدد الوفيات في روسيا 11 ألفًا رغم ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 700 ألف.

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عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن
سبق

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 560 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين 12.5 مليون مصاب، وفق آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم السبت.

وحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا، أرواح أكثر من 134 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 ملايين و184 ألف شخص.

وفي البرازيل توفي أكثر من 70 ألفًا حتى الآن، وتجاوز عدد المصابين 1.8 مليون مصاب.

وبحسب روسيا اليوم: تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات؛ إذ تم تسجيل نحو 45 ألف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، وأكثر من 289 ألف إصابة.

وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 35 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 243 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وباتت المكسيك تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث ارتفعت حصيلة الضحايا فيها إلى أكثر من 34 ألف وفاة و289 ألف إصابة.

وفي فرنسا توفي أكثر من 30 ألف شخص جراء تفشي الوباء، فيما تم تسجيل 208 آلاف إصابة حتى الآن، تليها إسبانيا؛ حيث تجاوز عدد الوفيات 28 ألف حالة، وتم تسجيل نحو 254 ألف إصابة.

وتأتي الهند في المرتبة الثامنة؛ حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 22 ألف شخص، وأُصيب 820 ألفًا آخرين.

وتختلف نسبة الوفيات من بلد إلى آخر؛ حيث لم يتجاوز عدد الوفيات في روسيا 11 ألفًا رغم ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 700 ألف.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
11:02 AM

عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن

5 ملايين إصابة تتصدرها الولايات المتحدة بأكثر من 3 ملايين و184 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تجاوزت حصيلة الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا 560 ألف حالة حول العالم، فيما بلغ عدد المصابين 12.5 مليون مصاب، وفق آخر الأرقام والإحصاءات لجامعة "جونز هوبكنز"، اليوم السبت.

وحصد فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا، أرواح أكثر من 134 ألف شخص، وبلغ عدد المصابين فيها أكثر من 3 ملايين و184 ألف شخص.

وفي البرازيل توفي أكثر من 70 ألفًا حتى الآن، وتجاوز عدد المصابين 1.8 مليون مصاب.

وبحسب روسيا اليوم: تحتل بريطانيا المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات؛ إذ تم تسجيل نحو 45 ألف وفاة منذ بدء تفشي الفيروس، وأكثر من 289 ألف إصابة.

وفي إيطاليا حصد فيروس كورونا حتى الآن أرواح نحو 35 ألف شخص، وتم تسجيل حوالي 243 ألف إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

وباتت المكسيك تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر تضررًا؛ حيث ارتفعت حصيلة الضحايا فيها إلى أكثر من 34 ألف وفاة و289 ألف إصابة.

وفي فرنسا توفي أكثر من 30 ألف شخص جراء تفشي الوباء، فيما تم تسجيل 208 آلاف إصابة حتى الآن، تليها إسبانيا؛ حيث تجاوز عدد الوفيات 28 ألف حالة، وتم تسجيل نحو 254 ألف إصابة.

وتأتي الهند في المرتبة الثامنة؛ حيث حصد الوباء أرواح أكثر من 22 ألف شخص، وأُصيب 820 ألفًا آخرين.

وتختلف نسبة الوفيات من بلد إلى آخر؛ حيث لم يتجاوز عدد الوفيات في روسيا 11 ألفًا رغم ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 700 ألف.

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