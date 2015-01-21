بزيادة 3%.. "موانئ" تحقق نمواً في أطنان البضائع المناولة خلال 2018

مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق البالغة 70 مليون طن

حققت الموانئ السعودية، نمواً في إجمالي أطنان البضائع المناولة؛ وذلك خلال عام 2018م، عبر مناولتها 267 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3.53%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م، البالغة 258 مليون طن.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ "موانئ"؛ فقد حققت الموانئ السعودية أيضاً نمواً في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018م، بواقع 72 مليون طن، بنسبة زيادة بلغت 3%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017م، البالغة 70 مليون طن.

ويأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الهادفة إلى تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن الهيئة العامة للموانئ تتولى مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ سعودية، وتشرف على تشغيلها وتطويرها؛ 6 منها موانئ تجارية، و3 صناعية، يطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي، وخمسة على ساحل البحر الأحمر، والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.