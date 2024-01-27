بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غداً

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس.
قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس.
قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس.
قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية.
وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس.