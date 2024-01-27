وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس.

قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية.

بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غداً صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-26 قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية. وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443 04:27 PM

بالفيديو.. متحدث "الأرصاد": كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غداً قال: الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة





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قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني: إن الثلوج المتساقطة على الأردن ستؤثر على مناطق شمال المملكة العربية السعودية.

وأضاف أن كتلة هوائية باردة تؤثر على بعض المناطق في السعودية بدءاً من غد الخميس.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا