النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقفت السيول وبانت آثارها في سوق الداير.. والأهالي: هذا الحل يخفِّف قوة التيار

"المدني" يدعو المواطنين والمقيمين للحيطة والحذر بناء على تنبيهات "الأرصاد"

هدأت سيول الداير بني مالك شرقي منطقة جازان بعد أمطار غزيرة الخميس الماضي، وبانت آثار تلك السيول التي اندفعت بقوة كبيرة على جنبات السوق المحاذية للوادي.

وبيَّنت الصور الأضرار التي أحدثتها السيول، من بينها انهيار الصبات الخرسانية، وجرف المركبات الصغيرة والكبيرة ومعدات الحفر.

وقد باشرت الجهات المعنية إجراءاتها، وواصلت تحذيراتها منذ بدء الأمطار.

وعزا عدد من الأهالي الأضرار التي حدثت إلى قوة التيار الجارفة، إضافة إلى ترك المركبات بمجرى الوادي، وكذلك بسبب ضيق مجرى الوادي.. مشيرين إلى أن حل تقليل أضرار هذه السيول هو سدود تخفيف التدفق، وليس احتجاز المياه كليًّا.

ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين مجددًا إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البَرَد، تتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها يوم السبت.

محافظة الداير سيول أمطار جازان الدفاع المدني مدني جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقفت السيول وبانت آثارها في سوق الداير.. والأهالي: هذا الحل يخفِّف قوة التيار
سبق

هدأت سيول الداير بني مالك شرقي منطقة جازان بعد أمطار غزيرة الخميس الماضي، وبانت آثار تلك السيول التي اندفعت بقوة كبيرة على جنبات السوق المحاذية للوادي.

وبيَّنت الصور الأضرار التي أحدثتها السيول، من بينها انهيار الصبات الخرسانية، وجرف المركبات الصغيرة والكبيرة ومعدات الحفر.

وقد باشرت الجهات المعنية إجراءاتها، وواصلت تحذيراتها منذ بدء الأمطار.

وعزا عدد من الأهالي الأضرار التي حدثت إلى قوة التيار الجارفة، إضافة إلى ترك المركبات بمجرى الوادي، وكذلك بسبب ضيق مجرى الوادي.. مشيرين إلى أن حل تقليل أضرار هذه السيول هو سدود تخفيف التدفق، وليس احتجاز المياه كليًّا.

ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين مجددًا إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البَرَد، تتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها يوم السبت.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
02:00 AM

توقفت السيول وبانت آثارها في سوق الداير.. والأهالي: هذا الحل يخفِّف قوة التيار

"المدني" يدعو المواطنين والمقيمين للحيطة والحذر بناء على تنبيهات "الأرصاد"

A A A
محمد المواسي - جازان
6
7,246

هدأت سيول الداير بني مالك شرقي منطقة جازان بعد أمطار غزيرة الخميس الماضي، وبانت آثار تلك السيول التي اندفعت بقوة كبيرة على جنبات السوق المحاذية للوادي.

وبيَّنت الصور الأضرار التي أحدثتها السيول، من بينها انهيار الصبات الخرسانية، وجرف المركبات الصغيرة والكبيرة ومعدات الحفر.

وقد باشرت الجهات المعنية إجراءاتها، وواصلت تحذيراتها منذ بدء الأمطار.

وعزا عدد من الأهالي الأضرار التي حدثت إلى قوة التيار الجارفة، إضافة إلى ترك المركبات بمجرى الوادي، وكذلك بسبب ضيق مجرى الوادي.. مشيرين إلى أن حل تقليل أضرار هذه السيول هو سدود تخفيف التدفق، وليس احتجاز المياه كليًّا.

ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين مجددًا إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناء على التنبيهات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البَرَد، تتخللها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها يوم السبت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,494
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,053
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,921
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,364

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة