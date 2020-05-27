لليوم السابع على التوالي .. وفيات "كورونا" في فرنسا تسجل أقل من 100
حصيلة الموتى وصلت إلى 28.596
سجل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، بأقل من مائة حالة لليوم السابع على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات، بسبب الفيروس على مستوى العالم.
لليوم السابع على التوالي .. وفيات "كورونا" في فرنسا تسجل أقل من 100
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-27
سجل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، بأقل من مائة حالة لليوم السابع على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات، بسبب الفيروس على مستوى العالم.
27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:31 PM
لليوم السابع على التوالي .. وفيات "كورونا" في فرنسا تسجل أقل من 100
حصيلة الموتى وصلت إلى 28.596
سجل عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في فرنسا، بأقل من مائة حالة لليوم السابع على التوالي، اليوم (الأربعاء)، مما يعزز الآمال في أن البلاد تجاوزت الأسوأ فيما يتعلق بالوباء.
وأوضحت وزارة الصحة الفرنسية، أن عدد الوفيات ارتفع بواقع 66 حالة أي 0.2 ليصل إلى 28596 وهي رابع أكبر حصيلة للوفيات، بسبب الفيروس على مستوى العالم.