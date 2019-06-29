النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسواق عبدالله العثيم تُطلق مهرجان "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"

عروض وتخفيضات كبيرة وخصومات غير مسبوقة بـ 257 فرعاً داخل المملكة

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان تخفيضاتها الموسمي "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"، تزامناً مع فترة العروض والتخفيضات الصيفية، في فروعها كافة في مناطق المملكة التي يبلغ عددها 257 فرعاً، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأكد عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، ويتضمن خصومات غير مسبوقة وتخفيضات حقيقية على تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والمعجنات وأصناف اللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة، والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، التي تتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

وأشار إلى أن المهرجان يشتمل على عديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع عملائها داخل المملكة وخارجها من خلال نقاط البيع في جميع فروعها، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم، كذلك من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوّقين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أسواق عبدالله العثيم تُطلق مهرجان "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"
سبق

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان تخفيضاتها الموسمي "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"، تزامناً مع فترة العروض والتخفيضات الصيفية، في فروعها كافة في مناطق المملكة التي يبلغ عددها 257 فرعاً، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأكد عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، ويتضمن خصومات غير مسبوقة وتخفيضات حقيقية على تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والمعجنات وأصناف اللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة، والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، التي تتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

وأشار إلى أن المهرجان يشتمل على عديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع عملائها داخل المملكة وخارجها من خلال نقاط البيع في جميع فروعها، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم، كذلك من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوّقين.

29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442
10:55 AM

أسواق عبدالله العثيم تُطلق مهرجان "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"

عروض وتخفيضات كبيرة وخصومات غير مسبوقة بـ 257 فرعاً داخل المملكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
13,385

أطلقت شركة أسواق عبدالله العثيم مهرجان تخفيضاتها الموسمي "مقاضيك الشهرية.. من الآخر يا بلاش"، تزامناً مع فترة العروض والتخفيضات الصيفية، في فروعها كافة في مناطق المملكة التي يبلغ عددها 257 فرعاً، وسط التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.

وأكد عبدالعزيز عبدالله العثيم الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم، أن المهرجان جاء تلبية لاحتياجات العملاء، ويتضمن خصومات غير مسبوقة وتخفيضات حقيقية على تشكيلة واسعة من الأصناف الأساسية والسلع الغذائية والاستهلاكية والمعجنات وأصناف اللحوم والخضراوات والفواكه الطازجة، والأدوات المنزلية والإلكترونيات والمستلزمات التي تحتاج إليها الأسرة، إضافة إلى منتجات العلامات التجارية لأسواق عبدالله العثيم ذات الجودة العالية، التي تتميز بالطلب المرتفع من قِبل العملاء، والتوفير الكبير، وبأسعار منافسة، في جميع فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة كافة.

وأشار إلى أن المهرجان يشتمل على عديد من المزايا والعروض الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج الولاء "اكتساب"، وأن هذه العروض والتخفيضات تمثل التزام الشركة المستمر تجاه عملائها، وسعيها المتواصل للتخفيف عن كاهل رب الأسرة وتلبية احتياجاته اليومية بتوفير أجود الأصناف وبأقل الأسعار، حيث نحرص دائماً بأن نكون قريبين من المستهلك بتقديم عروض التخفيضات الحقيقية طوال العام ولمختلف المواسم من خلال تنويع الأصناف التي تقدم للمستهلك من المنتجات الوطنية والعالمية ذات الجودة العالية التي توفر بدائل للعميل بأسعار تنافسية مدروسة تراعي وتناسب دخل وإمكانات شرائح المجتمع كافة.

يُذكر أن أسواق عبدالله العثيم توفر الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع عملائها داخل المملكة وخارجها من خلال نقاط البيع في جميع فروعها، أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم، كذلك من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوّقين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,857
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,282
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,516
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة