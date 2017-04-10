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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

متحدث "الصحة" يستعرض آخر مستجدات كورونا بـ"الإنجليزية"

الدكتور محمد العبدالعال نال استحسان الجمهور ووسائل الإعلام

حرص المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، على شرح الإيجاز اليومي لآخر مستجدات فيروس كورونا الجديد في المملكة، باللغة الإنجليزية، بجانب اللغة العربية.

يأتي ذلك في إطار إيصال رسالة وزارة الصحة اليومية للعالم أجمع حول مستجدات فيروس كورونا، وما يستجد حوله خلال المؤتمر الصحفي الدوري، الذي حرصت وزارة الصحة على عقده بشكل يومي.

ونال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال استحسان الجمهور ووسائل الإعلام من خلال الرسالة التي تعلنها وزارة الصحة عن أعداد مصابي ومتوفي فيروس كورونا.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" يستعرض آخر مستجدات كورونا بـ"الإنجليزية"
سبق

حرص المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، على شرح الإيجاز اليومي لآخر مستجدات فيروس كورونا الجديد في المملكة، باللغة الإنجليزية، بجانب اللغة العربية.

يأتي ذلك في إطار إيصال رسالة وزارة الصحة اليومية للعالم أجمع حول مستجدات فيروس كورونا، وما يستجد حوله خلال المؤتمر الصحفي الدوري، الذي حرصت وزارة الصحة على عقده بشكل يومي.

ونال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال استحسان الجمهور ووسائل الإعلام من خلال الرسالة التي تعلنها وزارة الصحة عن أعداد مصابي ومتوفي فيروس كورونا.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
04:27 PM

متحدث "الصحة" يستعرض آخر مستجدات كورونا بـ"الإنجليزية"

الدكتور محمد العبدالعال نال استحسان الجمهور ووسائل الإعلام

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
5,568

حرص المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعال، على شرح الإيجاز اليومي لآخر مستجدات فيروس كورونا الجديد في المملكة، باللغة الإنجليزية، بجانب اللغة العربية.

يأتي ذلك في إطار إيصال رسالة وزارة الصحة اليومية للعالم أجمع حول مستجدات فيروس كورونا، وما يستجد حوله خلال المؤتمر الصحفي الدوري، الذي حرصت وزارة الصحة على عقده بشكل يومي.

ونال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعال استحسان الجمهور ووسائل الإعلام من خلال الرسالة التي تعلنها وزارة الصحة عن أعداد مصابي ومتوفي فيروس كورونا.

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