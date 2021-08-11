النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بلدية الجموم تحصر 112 مركبة تالفة وتمهل أصحابها 7 أيام قبل السحب

أكدت استمرار أعمال حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع إدارة النظافة

واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية محافظة الجموم- أعمالها في حصر ورفع السيارات التالفة والخربة في الطرق والميادين.

وتمكنت من إنهاء وحصر 112 سيارة خلال الأسبوع الماضي، وإعطاء أصحابها مهلة 7 أيام قبل سحبها من المواقع التي حُصرت فيها.

فيما يستمر العمل على حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة في أمانة العاصمة المقدسة في حال عدم رفعها من قِبَل أصحابها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بلدية الجموم تحصر 112 مركبة تالفة وتمهل أصحابها 7 أيام قبل السحب
سبق

واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية محافظة الجموم- أعمالها في حصر ورفع السيارات التالفة والخربة في الطرق والميادين.

وتمكنت من إنهاء وحصر 112 سيارة خلال الأسبوع الماضي، وإعطاء أصحابها مهلة 7 أيام قبل سحبها من المواقع التي حُصرت فيها.

فيما يستمر العمل على حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة في أمانة العاصمة المقدسة في حال عدم رفعها من قِبَل أصحابها.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
02:08 PM

بلدية الجموم تحصر 112 مركبة تالفة وتمهل أصحابها 7 أيام قبل السحب

أكدت استمرار أعمال حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع إدارة النظافة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,598

واصلت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية محافظة الجموم- أعمالها في حصر ورفع السيارات التالفة والخربة في الطرق والميادين.

وتمكنت من إنهاء وحصر 112 سيارة خلال الأسبوع الماضي، وإعطاء أصحابها مهلة 7 أيام قبل سحبها من المواقع التي حُصرت فيها.

فيما يستمر العمل على حصر بقية السيارات تمهيدًا لرفعها بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة في أمانة العاصمة المقدسة في حال عدم رفعها من قِبَل أصحابها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,653
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,326
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,607
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,296

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر
الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة