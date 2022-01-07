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السديس: إتاحة سطح المسجد النبوي للمصلين لتهيئة الأجواء التعبدية المثالية

وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مبادرة فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة ، ابتداءً من يوم أمس الخميس ٦/٦/١٤٤٣ .


وأكد الشيخ السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات .


ونوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على منسوبي الوكالة بضرورة تشديد الرقابة الصحية واتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، سائلاً معاليه الله أن يكلل جهود وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي في تقديم كل ما يلزم من استعدادات وخطط لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بيسر وسهولة .

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السديس: إتاحة سطح المسجد النبوي للمصلين لتهيئة الأجواء التعبدية المثالية
سبق

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مبادرة فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة ، ابتداءً من يوم أمس الخميس ٦/٦/١٤٤٣ .


وأكد الشيخ السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات .


ونوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على منسوبي الوكالة بضرورة تشديد الرقابة الصحية واتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، سائلاً معاليه الله أن يكلل جهود وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي في تقديم كل ما يلزم من استعدادات وخطط لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بيسر وسهولة .

07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
02:13 AM

السديس: إتاحة سطح المسجد النبوي للمصلين لتهيئة الأجواء التعبدية المثالية

وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مبادرة فتح سطح المسجد النبوي للمصلين تأتي بهدف التسهيل على زائري المسجد النبوي ليؤدوا عبادتهم في أجواء تعبدية صحية آمنة ، ابتداءً من يوم أمس الخميس ٦/٦/١٤٤٣ .


وأكد الشيخ السديس أن فتح مصليات السطح جاء بهدف الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وسط تكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد وتعقيم مستمر للمصليات .


ونوه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على منسوبي الوكالة بضرورة تشديد الرقابة الصحية واتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا ، سائلاً معاليه الله أن يكلل جهود وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي في تقديم كل ما يلزم من استعدادات وخطط لتمكين القاصدين من أداء عباداتهم بيسر وسهولة .

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