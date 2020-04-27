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منذ مطلع مارس.. أستراليا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا

الصحة الأسترالية: بلغ إجمالي الإصابات 6713 والوفيات 83 وفاة

سجلت أستراليا 10 إصابات بفيروس كورونا أمس الأحد، في أدنى مؤشر للإصابات اليومية منذ 6 مارس الماضي.
وحسب وزارة الصحة الأسترالية، فإنه منذ 25 يناير عندما تم رصد أول حالة كورونا في البلاد في مدينة ميربورن، بلغ إجمالي الإصابات 6713، والوفيات 83، فيما تماثل 5539 شخصاً للشفاء.

وفي نيوزيلندا أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل وفاة واحدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 19.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

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منذ مطلع مارس.. أستراليا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا
سبق

سجلت أستراليا 10 إصابات بفيروس كورونا أمس الأحد، في أدنى مؤشر للإصابات اليومية منذ 6 مارس الماضي.
وحسب وزارة الصحة الأسترالية، فإنه منذ 25 يناير عندما تم رصد أول حالة كورونا في البلاد في مدينة ميربورن، بلغ إجمالي الإصابات 6713، والوفيات 83، فيما تماثل 5539 شخصاً للشفاء.

وفي نيوزيلندا أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل وفاة واحدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 19.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
07:36 PM

منذ مطلع مارس.. أستراليا تسجل أدنى عدد إصابات بكورونا

الصحة الأسترالية: بلغ إجمالي الإصابات 6713 والوفيات 83 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت أستراليا 10 إصابات بفيروس كورونا أمس الأحد، في أدنى مؤشر للإصابات اليومية منذ 6 مارس الماضي.
وحسب وزارة الصحة الأسترالية، فإنه منذ 25 يناير عندما تم رصد أول حالة كورونا في البلاد في مدينة ميربورن، بلغ إجمالي الإصابات 6713، والوفيات 83، فيما تماثل 5539 شخصاً للشفاء.

وفي نيوزيلندا أعلنت وزارة الصحة الاثنين عن تسجيل وفاة واحدة بكورونا لترتفع بذلك الحصيلة إلى 19.

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