الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.