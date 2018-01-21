النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4884 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 6090 خلال الـ 24 ساعة الماضية

الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً
سبق

سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:18 PM

الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
681

سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,776
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,864
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,732

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة