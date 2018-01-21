الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً
خلال الـ 24 ساعة الماضية
سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.
الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-21
سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.
21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
01:18 PM
الفلبين تسجّل 33 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 156 وتعافي 16 ألفاً
سجّلت الفلبين خلال الـ 24 ساعة الماضية 32 ألفاً و744 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 156، وتعافي 16 ألفاً و385 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم، بأن إجمالي الإصابات المؤكّدة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و357 ألفاً و83 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 53 ألفاً و309 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و12 ألفاً و156 شخصاً.