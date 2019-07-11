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الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية إيرانية الصنع

أثناء تجسسها على مواقعه في تعز

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش، في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية إيرانية الصنع
سبق

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش، في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:21 PM

الجيش اليمني يسقط طائرة استطلاع حوثية إيرانية الصنع

أثناء تجسسها على مواقعه في تعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,664

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الخميس)، طائرة استطلاعية مسيرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهة الشمالية الغربية لمدينة تعز.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" بأن الطائرة الاستطلاعية كانت تحاول استكشاف مواقع الجيش، في معسكر الدفاع الجوي، شمالي غرب المدينة.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.

وكانت قوات الجيش الوطني في تعز، أسقطت طائرتين مسيرتين لميليشيا الحوثي الانقلابية في أكتوبر الماضي، الأولى شرقي مدينة تعز فيما الأخرى جنوبي المدينة.

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