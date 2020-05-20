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الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لفيروس كورونا

في بيان للخارجية الأمريكية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس: إن الشعب الأمريكي قدّم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميًّا، مؤكدة الحرص على أن يظل التمويل الأمريكي الضخم والجهود العلمية، جزءًا مركزيًّا ومنسقًا من الجهد العالمي ضد المرض.

وأشارت الخارجية في البيان إلى أن التمويل السخي سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية، وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

وأضافت الوزارة أن المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا تُضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالى 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.

الولايات المتحدة فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لفيروس كورونا
سبق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس: إن الشعب الأمريكي قدّم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميًّا، مؤكدة الحرص على أن يظل التمويل الأمريكي الضخم والجهود العلمية، جزءًا مركزيًّا ومنسقًا من الجهد العالمي ضد المرض.

وأشارت الخارجية في البيان إلى أن التمويل السخي سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية، وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

وأضافت الوزارة أن المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا تُضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالى 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
10:23 AM

الولايات المتحدة تقدم 10 مليارات دولار كمساعدات دولية للتصدي لفيروس كورونا

في بيان للخارجية الأمريكية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أمس: إن الشعب الأمريكي قدّم أكثر من 10 مليارات دولار في إطار الجهود للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عالميًّا، مؤكدة الحرص على أن يظل التمويل الأمريكي الضخم والجهود العلمية، جزءًا مركزيًّا ومنسقًا من الجهد العالمي ضد المرض.

وأشارت الخارجية في البيان إلى أن التمويل السخي سينقذ الأرواح من خلال تحسين التثقيف الصحي العام وحماية مرافق الرعاية الصحية، وزيادة قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض والاستجابة السريعة في أكثر من 120 دولة.

وأضافت الوزارة أن المساعدات المقدمة للتصدي لكورونا تُضاف إلى أكثر من 100 مليار دولار خصصتها الولايات المتحدة للتمويل الصحي العالمي وحوالى 70 مليار دولار للمساعدات الإنسانية، في العقد الماضي وحده.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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91 مليار ..

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