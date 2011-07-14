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"الأسمري" خرج من الرياض منذ 3 أشهر وانقطعت أخباره

يعاني اعتلالات نفسية.. و"مكالمة أخيرة" تسبق اختفاءه

قرابة ثلاثة أشهر وأسرة "أحمد الأسمري" لم تترك مستشفى أو عيادة أو ثلاجة أموات إلا وبحثت عن مفقودها فيها، الذي اختفى، وانقطعت أخباره في الربع الأول من شهر 8 العام الحالي 1440هـ.

وقال شقيق "الأسمري" لـ"سبق": إن المفقود يعمل في سكة الحديد بالرياض، وطلب إجازة في شهر 8 من هذا العام، وتوجه للطائف، وقال "سأتوجه لجدة للتمشية".

وأردف شقيق المفقود: "انقطعت أخباره، وأُغلقت جوالاته، وذلك بعد أن أجرى اتصالاً أخيرًا بمديره في العمل، وطلب منه صورة بطاقة الأحوال الخاصة به؛ لأنه فقدها".

وتابع: "شقيقي يعاني اعتلالاً نفسيًّا، ويستعمل أدوية، وله ملف في الصحة النفسية، وقد تكرر غيابه، لكن لا يتعدى أسبوعًا بالكثير، وهذه المرة قارب ثلاثة أشهر".

وأردف شقيق "الأسمري": "بحثنا عنه في المستشفيات، وأبلغنا عن فقدانه الجهات الأمنية في شهر رمضان، ولم نجد له أثرًا حتى هذه اللحظة، ولم نترك موقعًا من مستشفى أو جهة أمنية، حتى ثلاجات الأموات".

واختتم حديثة مناشدًا مَن يشاهده أو يتعرف عليه أن يقوم بإبلاغ أقرب دورية أمنية، أو يتواصل معهم على أحد الرقمَين الآتيَين: ٠٥٠٧٧٠٣٠٠٥- ٠٥٥١٨٣٣٩٦٩ .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأسمري" خرج من الرياض منذ 3 أشهر وانقطعت أخباره
سبق

قرابة ثلاثة أشهر وأسرة "أحمد الأسمري" لم تترك مستشفى أو عيادة أو ثلاجة أموات إلا وبحثت عن مفقودها فيها، الذي اختفى، وانقطعت أخباره في الربع الأول من شهر 8 العام الحالي 1440هـ.

وقال شقيق "الأسمري" لـ"سبق": إن المفقود يعمل في سكة الحديد بالرياض، وطلب إجازة في شهر 8 من هذا العام، وتوجه للطائف، وقال "سأتوجه لجدة للتمشية".

وأردف شقيق المفقود: "انقطعت أخباره، وأُغلقت جوالاته، وذلك بعد أن أجرى اتصالاً أخيرًا بمديره في العمل، وطلب منه صورة بطاقة الأحوال الخاصة به؛ لأنه فقدها".

وتابع: "شقيقي يعاني اعتلالاً نفسيًّا، ويستعمل أدوية، وله ملف في الصحة النفسية، وقد تكرر غيابه، لكن لا يتعدى أسبوعًا بالكثير، وهذه المرة قارب ثلاثة أشهر".

وأردف شقيق "الأسمري": "بحثنا عنه في المستشفيات، وأبلغنا عن فقدانه الجهات الأمنية في شهر رمضان، ولم نجد له أثرًا حتى هذه اللحظة، ولم نترك موقعًا من مستشفى أو جهة أمنية، حتى ثلاجات الأموات".

واختتم حديثة مناشدًا مَن يشاهده أو يتعرف عليه أن يقوم بإبلاغ أقرب دورية أمنية، أو يتواصل معهم على أحد الرقمَين الآتيَين: ٠٥٠٧٧٠٣٠٠٥- ٠٥٥١٨٣٣٩٦٩ .

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
10:37 PM

"الأسمري" خرج من الرياض منذ 3 أشهر وانقطعت أخباره

يعاني اعتلالات نفسية.. و"مكالمة أخيرة" تسبق اختفاءه

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
22,873

قرابة ثلاثة أشهر وأسرة "أحمد الأسمري" لم تترك مستشفى أو عيادة أو ثلاجة أموات إلا وبحثت عن مفقودها فيها، الذي اختفى، وانقطعت أخباره في الربع الأول من شهر 8 العام الحالي 1440هـ.

وقال شقيق "الأسمري" لـ"سبق": إن المفقود يعمل في سكة الحديد بالرياض، وطلب إجازة في شهر 8 من هذا العام، وتوجه للطائف، وقال "سأتوجه لجدة للتمشية".

وأردف شقيق المفقود: "انقطعت أخباره، وأُغلقت جوالاته، وذلك بعد أن أجرى اتصالاً أخيرًا بمديره في العمل، وطلب منه صورة بطاقة الأحوال الخاصة به؛ لأنه فقدها".

وتابع: "شقيقي يعاني اعتلالاً نفسيًّا، ويستعمل أدوية، وله ملف في الصحة النفسية، وقد تكرر غيابه، لكن لا يتعدى أسبوعًا بالكثير، وهذه المرة قارب ثلاثة أشهر".

وأردف شقيق "الأسمري": "بحثنا عنه في المستشفيات، وأبلغنا عن فقدانه الجهات الأمنية في شهر رمضان، ولم نجد له أثرًا حتى هذه اللحظة، ولم نترك موقعًا من مستشفى أو جهة أمنية، حتى ثلاجات الأموات".

واختتم حديثة مناشدًا مَن يشاهده أو يتعرف عليه أن يقوم بإبلاغ أقرب دورية أمنية، أو يتواصل معهم على أحد الرقمَين الآتيَين: ٠٥٠٧٧٠٣٠٠٥- ٠٥٥١٨٣٣٩٦٩ .

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