أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر
قالت: تحقيقاً لمستهدفات التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠
قامت أمانة منطقة الرياض، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري بزرع 1.623.578 زهرة وشجرة ونخلة خلال خمسة أشهر.
وتابعت الأمانة: شملت هذه المزروعات مختلف أرجاء العاصمة؛ بغرض زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
أمانة الرياض
الرياض
أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-10
قامت أمانة منطقة الرياض، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري بزرع 1.623.578 زهرة وشجرة ونخلة خلال خمسة أشهر.
وتابعت الأمانة: شملت هذه المزروعات مختلف أرجاء العاصمة؛ بغرض زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
02:43 PM
أمانة الرياض: زرعنا 1.6 مليون زهرة وشجرة ونخلة في 5 أشهر
قالت: تحقيقاً لمستهدفات التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠
قامت أمانة منطقة الرياض، في إطار جهودها لتحسين المشهد الحضري بزرع 1.623.578 زهرة وشجرة ونخلة خلال خمسة أشهر.
وتابعت الأمانة: شملت هذه المزروعات مختلف أرجاء العاصمة؛ بغرض زيادة المساحات الخضراء في المدينة، وتحقيقاً لمستهدفات برامج التحول الوطني وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠.