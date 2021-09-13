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إزالة حظائر مخالفة ومُصادرة 20 رأسًا من الأغنام في طريق الأمير سلطان بمكة

في إطار الجهود الرامية للتصدي للتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري

أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية- حظائر عشوائية مخالفة خلال الحملة الميدانية التي نفّذتها لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري في طريق الأمير سلطان بمكة المكرمة بالتعاون مع إدارة وحدات الذبح.

وأسفرت الحملة الميدانية عن مصادرة 20 رأسًا من الأغنام جرى تسليمها لوحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر العشوائية بمشاركة الإدارات المعنية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تأتي ضمن جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية؛ مؤكدةً أن بلدياتها الفرعية وإدارتها المعنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تشوهات بصرية في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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إزالة حظائر مخالفة ومُصادرة 20 رأسًا من الأغنام في طريق الأمير سلطان بمكة
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية- حظائر عشوائية مخالفة خلال الحملة الميدانية التي نفّذتها لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري في طريق الأمير سلطان بمكة المكرمة بالتعاون مع إدارة وحدات الذبح.

وأسفرت الحملة الميدانية عن مصادرة 20 رأسًا من الأغنام جرى تسليمها لوحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر العشوائية بمشاركة الإدارات المعنية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تأتي ضمن جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية؛ مؤكدةً أن بلدياتها الفرعية وإدارتها المعنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تشوهات بصرية في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
12:21 PM

إزالة حظائر مخالفة ومُصادرة 20 رأسًا من الأغنام في طريق الأمير سلطان بمكة

في إطار الجهود الرامية للتصدي للتشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أزالت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية- حظائر عشوائية مخالفة خلال الحملة الميدانية التي نفّذتها لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري في طريق الأمير سلطان بمكة المكرمة بالتعاون مع إدارة وحدات الذبح.

وأسفرت الحملة الميدانية عن مصادرة 20 رأسًا من الأغنام جرى تسليمها لوحدات الذبح، وتم إزالة الحظائر العشوائية بمشاركة الإدارات المعنية، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأوضحت الأمانة أن الحملة تأتي ضمن جهودها للمحافظة على الإصحاح البيئي وإزالة التشوهات البصرية؛ مؤكدةً أن بلدياتها الفرعية وإدارتها المعنية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تشوهات بصرية في أي موقع؛ وذلك عبر مركز العمليات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.

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