"مدني ظهران الجنوب" ينفذ حملة لرفع مستوى الوعي الوقائي لجميع شرائح المجتمع

انطلقت بعنوان "سلامتك بمنزلك غايتنا".. وتضمنت توزيع المنشورات التوعوية

نفّذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة ظهران الجنوب، اليوم الخميس، فعاليات حملة "سلامتك بمنزلك غايتنا"، لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع.

وفي التفاصيل، تؤكد الحملة على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية في المنزل، وتوخي الحذر من الأخطار الموجودة بالمنازل خلال فترة الحجر المنزلي، ورفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة بين جميع شرائح المجتمع كافة.

وتتضمن الحملة توزيع العديد من المنشورات التعريفية والتوعوية عن "السلامة المنزلية" بعدد من المراكز التجارية، تستهدف كافة شرائح المجتمع بالمحافظة ، ونشر عدد من الرسائل التوعوية عن الحملة عبر المواقع الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة.