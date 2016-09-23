المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 91

ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل الله ثم برعاية خادم الحرمين وولي العهد

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة، حيث تحققت فيه هذه الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ المعاصر، ليضمها وطن جمع تباعد أطرافه، فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار حتى أصبحت أنموذجاً رائعاً لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة، واهتمام كبير أولته الدولة للمواطن.

ولفت "العنزي" إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة هو حجر الأساس في رؤية 2030 ويتحدد ذلك في أربعة أهداف استراتيجية، وهي سهولة الوصول للخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية، وقد شهد القطاع الصحي عديد الإنجازات، وعلى رأسها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وكذلك تقديم المساعدات الصحية للدول المتضررة من هذا الوباء.

واختتم الدكتور العنزي تصريحه مؤكداً أن ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –رعاهما الله-، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا دينها وأمنها واستقرارها.