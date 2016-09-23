النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 91

ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل الله ثم برعاية خادم الحرمين وولي العهد

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة، حيث تحققت فيه هذه الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ المعاصر، ليضمها وطن جمع تباعد أطرافه، فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار حتى أصبحت أنموذجاً رائعاً لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة، واهتمام كبير أولته الدولة للمواطن.

ولفت "العنزي" إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة هو حجر الأساس في رؤية 2030 ويتحدد ذلك في أربعة أهداف استراتيجية، وهي سهولة الوصول للخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية، وقد شهد القطاع الصحي عديد الإنجازات، وعلى رأسها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وكذلك تقديم المساعدات الصحية للدول المتضررة من هذا الوباء.

واختتم الدكتور العنزي تصريحه مؤكداً أن ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –رعاهما الله-، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا دينها وأمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 91
سبق

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة، حيث تحققت فيه هذه الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ المعاصر، ليضمها وطن جمع تباعد أطرافه، فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار حتى أصبحت أنموذجاً رائعاً لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة، واهتمام كبير أولته الدولة للمواطن.

ولفت "العنزي" إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة هو حجر الأساس في رؤية 2030 ويتحدد ذلك في أربعة أهداف استراتيجية، وهي سهولة الوصول للخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية، وقد شهد القطاع الصحي عديد الإنجازات، وعلى رأسها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وكذلك تقديم المساعدات الصحية للدول المتضررة من هذا الوباء.

واختتم الدكتور العنزي تصريحه مؤكداً أن ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –رعاهما الله-، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا دينها وأمنها واستقرارها.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
11:27 PM

المدير التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني الـ 91

ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل الله ثم برعاية خادم الحرمين وولي العهد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
56

رفع المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية د.أحمد العنزي أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وأشار الدكتور "العنزي" إلى أن اليوم الوطني ذكرى عزيزة ليوم مضيء في تاريخ المملكة، حيث تحققت فيه هذه الوحدة التي لا مثيل لها عبر التاريخ المعاصر، ليضمها وطن جمع تباعد أطرافه، فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار حتى أصبحت أنموذجاً رائعاً لمعنى التلاحم والترابط وقوة الانتماء والالتفاف حول القيادة، واهتمام كبير أولته الدولة للمواطن.

ولفت "العنزي" إلى أن الاهتمام بقطاع الصحة هو حجر الأساس في رؤية 2030 ويتحدد ذلك في أربعة أهداف استراتيجية، وهي سهولة الوصول للخدمات الصحية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية، وقد شهد القطاع الصحي عديد الإنجازات، وعلى رأسها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقديم أرقى الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، وكذلك تقديم المساعدات الصحية للدول المتضررة من هذا الوباء.

واختتم الدكتور العنزي تصريحه مؤكداً أن ما ينعم به الوطن من تقدم وازدهار تم بفضل من الله ثم بفضل العناية والرعاية الكريمة التي يحرص عليها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده –رعاهما الله-، سائلاً المولى العلي القدير أن يديم على بلادنا دينها وأمنها واستقرارها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,892
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,904
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة