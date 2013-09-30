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"التقاعد" تستعرض منجزاتها في مواجهة أزمة كورونا

في ندوة جمعية ISSA لمؤسسات الضمان الاجتماعي العربية

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" التي أقيمت اليوم بعنوان "مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية في مواجهة أزمة كورونا.. أبرز الإجراءات".

وتناولت الندوة أهم التحديات التي واجهتها مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية خلال أزمة كورونا، وأبرز أولويات المؤسسات خلال الجائحة، كما ناقشت الندوة الخدمات ذات الأولوية التي قدمتها مؤسسات الضمان الاجتماعي وجهاً لوجه أو "عن بعد" والإجراءات التي اتخذتها داخلياً حيال تنظيم مواردها البشرية والعمل عن بعد خلال الجائحة، وكيف تكيَفت هذه المؤسسات وقدمت خدماتها لعملائها.

وشاركت "التقاعد" في هذه الندوة بورقة عمل قدمها مدير عام إدارة التميز المؤسسي بالمؤسسة جاسر الجاسر تناول خلالها تجربة المؤسسة العامة للتقاعد وخدمتها للعملاء خلال جائحة كورونا، حيث تناول خطوات المؤسسة الاستباقية لمواجهة الأزمات التي كان من نتائجها اعتماد خطة استمرارية العمل؛ التي تهدف لتمكين المؤسسة من تقديم كافة خدمتها خلال الأزمات، وتطبيق هذه الخطة بنجاح خلال جائحة كورونا والتي مكّنت المؤسسة من تقديم خدماتها كافة وصرف المعاشات التقاعدية للعملاء في وقتها المحدد بنجاح ودون تأخير.

كما تطرقت الورقة إلى استعداد "التقاعد" التقني واكتمال تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية قبل حدوث الجائحة؛ مما أسهم في قدرة المؤسسة على التعامل مع الجائحة بشكل متميز، كما اشتملت الورقة على إحصائيات المؤسسة خلال العمل عن بعد، ونجاحها في توجيه العملاء نحو تنفيذ كافة الخدمات والمعاملات إلكترونيّاً.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" في عام 2008م، وهي منظمة عالمية تجمع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، ويبلغ أعضاء الجمعية "320" منظمة من "150" دولة، وقد نالت المؤسسة عدد من شهادات التقدير من الجمعية في مجال الحوكمة والبنية المؤسسية استمرارية العمل وخدمة العملاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التقاعد" تستعرض منجزاتها في مواجهة أزمة كورونا
سبق

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" التي أقيمت اليوم بعنوان "مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية في مواجهة أزمة كورونا.. أبرز الإجراءات".

وتناولت الندوة أهم التحديات التي واجهتها مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية خلال أزمة كورونا، وأبرز أولويات المؤسسات خلال الجائحة، كما ناقشت الندوة الخدمات ذات الأولوية التي قدمتها مؤسسات الضمان الاجتماعي وجهاً لوجه أو "عن بعد" والإجراءات التي اتخذتها داخلياً حيال تنظيم مواردها البشرية والعمل عن بعد خلال الجائحة، وكيف تكيَفت هذه المؤسسات وقدمت خدماتها لعملائها.

وشاركت "التقاعد" في هذه الندوة بورقة عمل قدمها مدير عام إدارة التميز المؤسسي بالمؤسسة جاسر الجاسر تناول خلالها تجربة المؤسسة العامة للتقاعد وخدمتها للعملاء خلال جائحة كورونا، حيث تناول خطوات المؤسسة الاستباقية لمواجهة الأزمات التي كان من نتائجها اعتماد خطة استمرارية العمل؛ التي تهدف لتمكين المؤسسة من تقديم كافة خدمتها خلال الأزمات، وتطبيق هذه الخطة بنجاح خلال جائحة كورونا والتي مكّنت المؤسسة من تقديم خدماتها كافة وصرف المعاشات التقاعدية للعملاء في وقتها المحدد بنجاح ودون تأخير.

كما تطرقت الورقة إلى استعداد "التقاعد" التقني واكتمال تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية قبل حدوث الجائحة؛ مما أسهم في قدرة المؤسسة على التعامل مع الجائحة بشكل متميز، كما اشتملت الورقة على إحصائيات المؤسسة خلال العمل عن بعد، ونجاحها في توجيه العملاء نحو تنفيذ كافة الخدمات والمعاملات إلكترونيّاً.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" في عام 2008م، وهي منظمة عالمية تجمع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، ويبلغ أعضاء الجمعية "320" منظمة من "150" دولة، وقد نالت المؤسسة عدد من شهادات التقدير من الجمعية في مجال الحوكمة والبنية المؤسسية استمرارية العمل وخدمة العملاء.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
04:25 PM

"التقاعد" تستعرض منجزاتها في مواجهة أزمة كورونا

في ندوة جمعية ISSA لمؤسسات الضمان الاجتماعي العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" التي أقيمت اليوم بعنوان "مؤسسات الضمان الاجتماعي العربية في مواجهة أزمة كورونا.. أبرز الإجراءات".

وتناولت الندوة أهم التحديات التي واجهتها مؤسسات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية خلال أزمة كورونا، وأبرز أولويات المؤسسات خلال الجائحة، كما ناقشت الندوة الخدمات ذات الأولوية التي قدمتها مؤسسات الضمان الاجتماعي وجهاً لوجه أو "عن بعد" والإجراءات التي اتخذتها داخلياً حيال تنظيم مواردها البشرية والعمل عن بعد خلال الجائحة، وكيف تكيَفت هذه المؤسسات وقدمت خدماتها لعملائها.

وشاركت "التقاعد" في هذه الندوة بورقة عمل قدمها مدير عام إدارة التميز المؤسسي بالمؤسسة جاسر الجاسر تناول خلالها تجربة المؤسسة العامة للتقاعد وخدمتها للعملاء خلال جائحة كورونا، حيث تناول خطوات المؤسسة الاستباقية لمواجهة الأزمات التي كان من نتائجها اعتماد خطة استمرارية العمل؛ التي تهدف لتمكين المؤسسة من تقديم كافة خدمتها خلال الأزمات، وتطبيق هذه الخطة بنجاح خلال جائحة كورونا والتي مكّنت المؤسسة من تقديم خدماتها كافة وصرف المعاشات التقاعدية للعملاء في وقتها المحدد بنجاح ودون تأخير.

كما تطرقت الورقة إلى استعداد "التقاعد" التقني واكتمال تقديم كافة خدماتها إلكترونياً عبر بوابتها الإلكترونية قبل حدوث الجائحة؛ مما أسهم في قدرة المؤسسة على التعامل مع الجائحة بشكل متميز، كما اشتملت الورقة على إحصائيات المؤسسة خلال العمل عن بعد، ونجاحها في توجيه العملاء نحو تنفيذ كافة الخدمات والمعاملات إلكترونيّاً.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد انضمت للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "ISSA" في عام 2008م، وهي منظمة عالمية تجمع المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية التي تدير أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي، ويبلغ أعضاء الجمعية "320" منظمة من "150" دولة، وقد نالت المؤسسة عدد من شهادات التقدير من الجمعية في مجال الحوكمة والبنية المؤسسية استمرارية العمل وخدمة العملاء.

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