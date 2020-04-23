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كورونا في ألمانيا.. الإصابات تقترب من الـ150 ألفًا

سجلت في 24 ساعة 215 وفاة ليبلغ الإجمالي 5094

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس، أن حصاد فيروس كورونا في البلاد تجاوز 148 ألف إصابة، و5000 وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" قال المعهد في آخر تحديث لبياناته: إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 2352 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ الإجمالي 148046 حالة؛ فيما تم تسجيل 215 وفاة ليبلغ عددها الكلي 5094.

وكانت حصيلة اليوم السابق 2237 إصابة و281 وفاة، حسب بيانات المعهد.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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كورونا في ألمانيا.. الإصابات تقترب من الـ150 ألفًا
سبق

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس، أن حصاد فيروس كورونا في البلاد تجاوز 148 ألف إصابة، و5000 وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" قال المعهد في آخر تحديث لبياناته: إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 2352 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ الإجمالي 148046 حالة؛ فيما تم تسجيل 215 وفاة ليبلغ عددها الكلي 5094.

وكانت حصيلة اليوم السابق 2237 إصابة و281 وفاة، حسب بيانات المعهد.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
09:09 AM

كورونا في ألمانيا.. الإصابات تقترب من الـ150 ألفًا

سجلت في 24 ساعة 215 وفاة ليبلغ الإجمالي 5094

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية صباح اليوم الخميس، أن حصاد فيروس كورونا في البلاد تجاوز 148 ألف إصابة، و5000 وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" قال المعهد في آخر تحديث لبياناته: إن عدد الإصابات ارتفع بواقع 2352 خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ الإجمالي 148046 حالة؛ فيما تم تسجيل 215 وفاة ليبلغ عددها الكلي 5094.

وكانت حصيلة اليوم السابق 2237 إصابة و281 وفاة، حسب بيانات المعهد.

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