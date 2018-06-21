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في مقارنة عالمية بين الجامعات الخليجية والإسرائيلية.. السعودية تتفوق

أظهر التحليل أن جامعات المملكة تسير في مسار صاعد متسارع

قفزت الجامعات السعودية عشرات المراكز متفوقةً على الجامعات الإسرائيلية؛ وذلك وفقًا لمؤشر "كيو إس" العالمي لتصنيف الجامعات، والذي ركّز على تحليل نتائج الجامعات الخليجية والإسرائيلية؛ حيث أظهر التحليل تفوّق الجامعات السعودية على الجامعات الإسرائيلية، وقد جاء التصنيف وفقًا لنوعية الأبحاث والتعليم والسمعة.

وأظهر التحليل الدولي تَراجُعًا في تصنيف الجامعات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وارتفاعًا كبيرًا في تصنيف الجامعات السعودية، وقد أظهرت نتائج عام 2019 أن الجامعة العبرية، تَرَاجَع ترتيبها بحوالى 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي.

ويُظهر التحليل أن الجامعات السعودية تسير في مسار صاعد متسارع منذ عدة سنوات، وقد صُنفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المرتبة 186، متقدمة على الجامعات الإسرائيلية، وقد تَحسّن تصنيف الجامعة 45 مركزًا منذ العام الماضي؛ مما يعني أنها قفزت أكثر من 175 مركزًا خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم تصنيف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 200؛ في حين حلّت جامعة الملك سعود في المرتبة 281.

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في مقارنة عالمية بين الجامعات الخليجية والإسرائيلية.. السعودية تتفوق
سبق

قفزت الجامعات السعودية عشرات المراكز متفوقةً على الجامعات الإسرائيلية؛ وذلك وفقًا لمؤشر "كيو إس" العالمي لتصنيف الجامعات، والذي ركّز على تحليل نتائج الجامعات الخليجية والإسرائيلية؛ حيث أظهر التحليل تفوّق الجامعات السعودية على الجامعات الإسرائيلية، وقد جاء التصنيف وفقًا لنوعية الأبحاث والتعليم والسمعة.

وأظهر التحليل الدولي تَراجُعًا في تصنيف الجامعات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وارتفاعًا كبيرًا في تصنيف الجامعات السعودية، وقد أظهرت نتائج عام 2019 أن الجامعة العبرية، تَرَاجَع ترتيبها بحوالى 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي.

ويُظهر التحليل أن الجامعات السعودية تسير في مسار صاعد متسارع منذ عدة سنوات، وقد صُنفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المرتبة 186، متقدمة على الجامعات الإسرائيلية، وقد تَحسّن تصنيف الجامعة 45 مركزًا منذ العام الماضي؛ مما يعني أنها قفزت أكثر من 175 مركزًا خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم تصنيف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 200؛ في حين حلّت جامعة الملك سعود في المرتبة 281.

21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
03:57 PM
اخر تعديل
21 يونيو 2019 - 18 شوّال 1440
04:47 PM

في مقارنة عالمية بين الجامعات الخليجية والإسرائيلية.. السعودية تتفوق

أظهر التحليل أن جامعات المملكة تسير في مسار صاعد متسارع

A A A
بدر الجبل - تبوك
5
4,464

قفزت الجامعات السعودية عشرات المراكز متفوقةً على الجامعات الإسرائيلية؛ وذلك وفقًا لمؤشر "كيو إس" العالمي لتصنيف الجامعات، والذي ركّز على تحليل نتائج الجامعات الخليجية والإسرائيلية؛ حيث أظهر التحليل تفوّق الجامعات السعودية على الجامعات الإسرائيلية، وقد جاء التصنيف وفقًا لنوعية الأبحاث والتعليم والسمعة.

وأظهر التحليل الدولي تَراجُعًا في تصنيف الجامعات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، وارتفاعًا كبيرًا في تصنيف الجامعات السعودية، وقد أظهرت نتائج عام 2019 أن الجامعة العبرية، تَرَاجَع ترتيبها بحوالى 8 مراكز مقارنة بالعام الماضي.

ويُظهر التحليل أن الجامعات السعودية تسير في مسار صاعد متسارع منذ عدة سنوات، وقد صُنفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في المرتبة 186، متقدمة على الجامعات الإسرائيلية، وقد تَحسّن تصنيف الجامعة 45 مركزًا منذ العام الماضي؛ مما يعني أنها قفزت أكثر من 175 مركزًا خلال السنوات الخمس الماضية. كما تم تصنيف جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المرتبة 200؛ في حين حلّت جامعة الملك سعود في المرتبة 281.

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