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قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية

ضِمن 30 قياديًّا بالمملكة رُشحوا في برنامج حول الإدارة وفق رؤية 2030

حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.

مدينة الملك سعود الطبية

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قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية
سبق

حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
11:46 AM

قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية

ضِمن 30 قياديًّا بالمملكة رُشحوا في برنامج حول الإدارة وفق رؤية 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.

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