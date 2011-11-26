وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.

حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-26 حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية. وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 11:46 AM

قيادات "سعود الطبية" يحصلون على شهادة Innovate لتطوير القيادات الصحية ضِمن 30 قياديًّا بالمملكة رُشحوا في برنامج حول الإدارة وفق رؤية 2030





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حصل المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية الدكتور أحمد العنزي والمدير التنفيذي للشؤون الطبية الدكتور فيصل الأكلبي، على شهادة برنامج Innovate لتطوير القيادات التنفيذية الصحية التابع لأكاديمية القيادة الصحية، بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

وشارك قياديو مدينة الملك سعود الطبية، بعد ترشيح 30 قياديًّا على مستوى المملكة، في البرنامج الذي ناقش فصولًا مختلفة حول الإدارة؛ مكملين بذلك مسيرتهم في قيادة التحول الصحي في المملكة وصولًا إلى تحقيق رؤية 2030.