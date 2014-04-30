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غدًا.. مدير سياحة مكة يفتتح قرية بن حمسان التراثية بجدة

تُقدم المأكولات الشعبية بأيدي أسر منتجة

يفتتح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، مساء غد الاثنين، أول فرع لقرية بن حمسان التراثية في جدة، التي يقع مركزها الرئيس بخميس مشيط.

وقال "العمري": إن دعم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، لمثل هذه النشاطات، يأتي من منطلق دعم الأسر المنتجة والمشاريع النوعية، التي تركز على الموروث الوطني، وتسعى لترسيخه بين أجيال المجتمع.

من جانبه أعرب صاحب القرية "ظافر بن حمسان"، عن تقديره لهيئة السياحة، ولرئيسها الأمير سلطان بن سلمان، الداعم لقريته في خميس مشيط، وكذلك للنواة الأولى لمشروعه في جدة؛ ولمدير عام فرع السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري؛ لدعمه الشخصي لهذا المشروع.

يذكر أن هذه النواة ستقدم في هذه المرحلة: المأكولات الشعبية التراثية بأيدي أسر منتجة محترفة.

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غدًا.. مدير سياحة مكة يفتتح قرية بن حمسان التراثية بجدة
سبق

يفتتح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، مساء غد الاثنين، أول فرع لقرية بن حمسان التراثية في جدة، التي يقع مركزها الرئيس بخميس مشيط.

وقال "العمري": إن دعم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، لمثل هذه النشاطات، يأتي من منطلق دعم الأسر المنتجة والمشاريع النوعية، التي تركز على الموروث الوطني، وتسعى لترسيخه بين أجيال المجتمع.

من جانبه أعرب صاحب القرية "ظافر بن حمسان"، عن تقديره لهيئة السياحة، ولرئيسها الأمير سلطان بن سلمان، الداعم لقريته في خميس مشيط، وكذلك للنواة الأولى لمشروعه في جدة؛ ولمدير عام فرع السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري؛ لدعمه الشخصي لهذا المشروع.

يذكر أن هذه النواة ستقدم في هذه المرحلة: المأكولات الشعبية التراثية بأيدي أسر منتجة محترفة.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
05:33 PM

غدًا.. مدير سياحة مكة يفتتح قرية بن حمسان التراثية بجدة

تُقدم المأكولات الشعبية بأيدي أسر منتجة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
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7,407

يفتتح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة، محمد بن عبدالله العمري، مساء غد الاثنين، أول فرع لقرية بن حمسان التراثية في جدة، التي يقع مركزها الرئيس بخميس مشيط.

وقال "العمري": إن دعم فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة، لمثل هذه النشاطات، يأتي من منطلق دعم الأسر المنتجة والمشاريع النوعية، التي تركز على الموروث الوطني، وتسعى لترسيخه بين أجيال المجتمع.

من جانبه أعرب صاحب القرية "ظافر بن حمسان"، عن تقديره لهيئة السياحة، ولرئيسها الأمير سلطان بن سلمان، الداعم لقريته في خميس مشيط، وكذلك للنواة الأولى لمشروعه في جدة؛ ولمدير عام فرع السياحة بمنطقة مكة المكرمة محمد العمري؛ لدعمه الشخصي لهذا المشروع.

يذكر أن هذه النواة ستقدم في هذه المرحلة: المأكولات الشعبية التراثية بأيدي أسر منتجة محترفة.

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