بتغريدتين.. شيخ الأزهر يهنئ الملك سلمان بسلامته بعد الجراحة ونجاح تنظيم الحج

أكد حرص المملكة على إقامة الفريضة ودعا الله أن يُلبس خادم الحرمين ثياب الصحة

قال شيخ الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، في تغريدتين له عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر: "أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بخروجه سالمًا بعد نجاح العملية الجراحية، داعيًا الله أن يُلبسه ثياب الصحة وتمام العافية".

وأضاف "الطيب": "كما أهنئ جلالته بنجاح تنظيم الحج هذا العام، وحرص المملكة على إقامة الفريضة، وتنظيم شعائر الحج بما يناسب الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج".