حائل .. "بنك الدم " يجرى "5792" فحصاً مخبرياً للمتبرعين خلال نوفمبر الماضي

نفذ 3 حملات للتبرع وصرف "398" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل "5792" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "398" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ ثلاث حملات للتبرع بالدم خلال شهر نوفمبر من هذا العام 2021م .

ويستقبل بنك الدم المتبرعين أسبوعياً من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً.

يشار إلى أن بنك الدم المركزي بحائل قد حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.