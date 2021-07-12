تحت وطأة تسارع "دلتا".. "ماكرون" يكاشف الفرنسيين بخطورة الوضع الوبائي في البلاد

توقع إعلان إجراءات جديدة لتفادي موجة رابعة لـ"كورونا"

يعقد مجلس الدفاع الصحي في فرنسا، اليوم (الاثنين)، اجتماعًا يترأسه استثنائيًا الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي سيتوجه بخطاب للفرنسيين عند الساعة الثامنة مساءً، بخصوص خطورة الوضع الوبائي في البلاد وضرورة تسريع عملية التطعيم.

وينتظر أن يعلن "ماكرون" عن الإجراءات المتخذة في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع، لمواجهة الارتفاع المتواصل والسريع في عدد الإصابات بالمتحورة الهندية "دلتا"، وتفادي موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، في ظل سياسة إعادة الفتح المعمول بها منذ شهر مايو (أيار)، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذر الناطق الرسمي باسم الحكومة غابرييل أتال، من أن السلالة "دلتا" تمثل حوالي 40 بالمئة من إجمالي الإصابات بالوباء في فرنسا، وأن هناك مخاوف أن تؤثر سلباً على موسم الصيف في حال ظهور موجة رابعة للوباء.

وقال "أتال": "إن هذه المتحورة خطيرة وسريعة الانتشار وبإمكانها أن تهدد فصل الصيف في حال ظهرت في مكان أو منطقة ما، والمضي قدمًا في عملية التلقيح ضد فيروس كورونا ومضاعفاته هو الطريق الوحيد للحيلولة دون فرض قيود جديدة على حركة الفرنسيين وتنقلاتهم وعلى حياتهم الاجتماعية".