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"مشاط" يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج تشاد

في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1441هـ

استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مكة المكرمة، اليوم؛ رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد، المستشار عمر أدومة عبدالله، والوفد المرافق له.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام 1441هـ، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وعُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تشاد بموسم حج 1441هـ.

ووقّع نائب وزير الحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1441هـ، تنظم قدوم الحجاج القادمين من تشاد، وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

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"مشاط" يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج تشاد
سبق

استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مكة المكرمة، اليوم؛ رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد، المستشار عمر أدومة عبدالله، والوفد المرافق له.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام 1441هـ، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وعُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تشاد بموسم حج 1441هـ.

ووقّع نائب وزير الحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1441هـ، تنظم قدوم الحجاج القادمين من تشاد، وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
04:37 PM

"مشاط" يستقبل رئيس مكتب شؤون حجاج تشاد

في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج 1441هـ

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حمد الفراج - الرياض
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استقبل نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، بمكتبه في مكة المكرمة، اليوم؛ رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد، المستشار عمر أدومة عبدالله، والوفد المرافق له.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج العام 1441هـ، لبحث وتنسيق الترتيبات الخاصة بالحجاج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال شؤون الحجاج والتسهيلات المقدمة لهم؛ ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

وعُقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات المبكرة لخدمة حجاج جمهورية تشاد بموسم حج 1441هـ.

ووقّع نائب وزير الحج والعمرة رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية تشاد، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم 1441هـ، تنظم قدوم الحجاج القادمين من تشاد، وتلبية جميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج، خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

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